ALERTA con los HORARIOS de vacaciones de Walmart 2026: este es el calendario completo y días festivos
Walmart compartió oficialmente su calendario de horarios para las vacaciones del 2026, permitiendo a los clientes planificar sus compras con anticipación.
IMPORTANTE. Walmart se ha convertido en una de las cadenas de tiendas minoristas más concurridas en Estados Unidos, brindando a sus clientes una gran gama de productos y ofertas. Conoce en esta nota cuál es su calendario para este 2026, días de festividades, entre otros datos.
Horarios de Walmart 2026: ¿brindarán atención en los días festivos?
Con una notable presencia en el país americano, muchos clientes de Walmart tienen muchas dudas sobre los días festivos en 2026, en los que la tienda podría no operar o tener horarios especiales. MARCA y otros medios internacionales compartieron las últimas actualizaciones.
Horarios de vacaciones de Walmart 2026: calendario completo y días festivos.
En cuanto a la apertura de las tiendas, es importante aclarar que no todas las sucursales de Walmart estarán disponibles los 365 días del año en 2026. La cadena ha establecido ciertos días festivos en los que sus empleados podrán disfrutar de un merecido descanso y compartir momentos con sus seres queridos.
No obstante, la situación es diferente para las compras en línea. La tienda virtual de Walmart estará accesible durante todo el año, permitiendo a los usuarios realizar sus compras a cualquier hora, los 365 días.
Walmart: calendario días festivos 2026
En todo este año, se llevarán a cabo varios días festivos, por lo que es importante que conozcas si todas las tiendas físicas de Walmart cerrarán o tendrán horario extendido o reducido:
- Díade Año Nuevo: jueves 1 de enero, horario laboral normal.
- Día de Martin Luther King Jr.: lunes 19 de enero, horario laboral normal.
- Día de los Presidentes: lunes 16 de febrero, horario laboral normal.
- Domingo de Pascua: lunes 5 de abril, horario variable según ubicación.
- Día de los Caídos: lunes 25 de mayo, horario laboral normal.
- Día de la Independencia Nacional, Juneteenth: viernes 19 de junio, horario laboral normal.
- Día de la Independencia: sábado 4 de julio, horario laboral normal.
- Días laborables: lunes 7 de septiembre, horario laboral normal.
- Día de Colón / Día de los Pueblos Indígenas: lunes 12 de octubre, horario laboral normal.
- Día de los Veteranos: miércoles 11 de noviembre, horario laboral normal.
- Día de Acción de Gracias: jueves 26 de noviembre: la tienda no abre.
- Black Friday: viernes 27 de noviembre, horario ampliado con madrugada.
- Nochebuena: jueves 24 de diciembre, cierre anticipado de la sucursal.
- Día de Navidad: lunes 25 de diciembre, tiendas cerradas.
