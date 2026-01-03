IMPORTANTE. Walmart se ha convertido en una de las cadenas de tiendas minoristas más concurridas en Estados Unidos, brindando a sus clientes una gran gama de productos y ofertas. Conoce en esta nota cuál es su calendario para este 2026, días de festividades, entre otros datos.

Horarios de Walmart 2026: ¿brindarán atención en los días festivos?

Con una notable presencia en el país americano, muchos clientes de Walmart tienen muchas dudas sobre los días festivos en 2026, en los que la tienda podría no operar o tener horarios especiales. MARCA y otros medios internacionales compartieron las últimas actualizaciones.

Horarios de vacaciones de Walmart 2026: calendario completo y días festivos.

En cuanto a la apertura de las tiendas, es importante aclarar que no todas las sucursales de Walmart estarán disponibles los 365 días del año en 2026. La cadena ha establecido ciertos días festivos en los que sus empleados podrán disfrutar de un merecido descanso y compartir momentos con sus seres queridos.

No obstante, la situación es diferente para las compras en línea. La tienda virtual de Walmart estará accesible durante todo el año, permitiendo a los usuarios realizar sus compras a cualquier hora, los 365 días.

Walmart: calendario días festivos 2026

En todo este año, se llevarán a cabo varios días festivos, por lo que es importante que conozcas si todas las tiendas físicas de Walmart cerrarán o tendrán horario extendido o reducido: