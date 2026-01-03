- Hoy:
ALERTA para padres en Walmart: hombre resulta HERIDO al impedir que un sospechoso armado secuestrara a su hijo
Un padre resultó herido al impedir que secuestraran a su hijo en un Walmart de Cornelius. Las autoridades buscan testigos del sospechoso que fue detenido.
Un incidente alarmante ocurrió recientemente en un Walmart de Oregón, donde un padre resultó herido al intentar impedir que un hombre armado secuestrara a su hijo. El caso ha generado preocupación entre los padres locales y las autoridades, que instan a mantener la vigilancia en los lugares públicos.
PUEDES VER: ALERTA inmigrantes en EE. UU.: juez federal de este estado rechaza órdenes de Trump y restablece TPS para estas personas
Intento de secuestro en Walmart de Cornelius deja a un padre herido
Según KPTV, el hecho ocurrió poco antes de las 8 p. m. del domingo 21 de diciembre, cuando la oficina del sheriff del condado de Washington recibió un reporte desde la tienda ubicada en North Adair Street. La persona que llamó al 911 indicó que un hombre armado con un cuchillo había intentado llevarse a su hijo mientras este se encontraba dentro de un cochecito en el establecimiento.
De acuerdo con KPTV, el padre logró impedir que el sospechoso se llevara al niño, aunque resultó lesionado durante el forcejeo. La gravedad de sus heridas no ha sido revelada. Durante el enfrentamiento, el atacante supuestamente desenfundó un cuchillo, que finalmente cayó al suelo.
Testigos presenciales ayudaron a las autoridades al proporcionar la matrícula del vehículo del sospechoso, lo que permitió identificarlo rápidamente.
Arresto y cargos contra el sospechoso identificado como Denis Villalobos
La Oficina del Sheriff del Condado de Washington confirmó que el sospechoso fue identificado como Denis Villalobos, de 37 años, residente de Cornelius y propietario registrado del Jeep en el que huyó tras el incidente, según informó KPTV.
Un agente de la policía de Forest Grove localizó a Villalobos cerca del Walmart y procedió a arrestarlo. Fue ingresado en la cárcel del condado. El lunes, un gran jurado lo acusó formalmente de intento de secuestro, agresión, uso ilegal de un arma y amenazas.
Los registros judiciales revelan que Villalobos había sido arrestado semanas antes por cargos de acoso y allanamiento. La policía de Cornelius pidió a cualquier persona que haya presenciado el incidente que se comunique con los detectives al 503-629-0111 para colaborar con la investigación, según informó KPTV.
Este caso subraya la importancia de la vigilancia y la precaución en lugares concurridos, especialmente cuando hay niños presentes. Los padres deben mantenerse atentos y enseñar a sus hijos medidas básicas de seguridad en espacios públicos.
