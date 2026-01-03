Trabajadora adolescente de Walmart es arrestada por robar comida en horario de trabajo: será enjuiciada por cometer delito

La´trice Anderson, una joven de 18 años fue arrestada con las manos en la masa cuando, en su calidad de trabajadora de Walmart, fue descubierta robando comida y bebida en la tienda de Lady Lake, Florida, Estados Unidos, por lo que ahora está en manos de las autoridades a esperas de juicio.

Adolescente roba comida en Walmart de Lady Lake, Florida

Todo sucedió el pasado 18 de diciembre de 2025 al promediar las 4:10 p.m., en el local ubicado en 2501 Citrus Bvld; de acuerdo al informe del Departamento de Policía de Leesburg, la muchacha escaneó sin autorización un paquete de 1.5 onzas de aderezo ranch y, además, con el ticket cambió una manta de US$19.97 dólares, pagando solo US$0.80.

El informe detalla que se inició una investigación de cada transacción que realizó desde su llegada a la tienda. Ante esto, el equipo de prevención de pérdidas determinó que realizó seis robos de identidad, los cuales tuvieron lugar el 2 de diciembre de 2025, con dos bolsas de ositos de goma de US$8.48, mientras que el 11 de diciembre una bebida Kiwi de US$0.48, el 16 de diciembre un plato de pollo frito, el 17 de diciembre dos bolsas de papas fritas Ruffles de US$2.28, mientras que el 18 del mismo mes los robos fueron detectados.

Walmart es la cadena minorista más importante de los Estados Unidos.

Sería recién el 20 de diciembre cuando el agente de prevención de pérdidas entrevistó a Anderson en la sucursal, tras lo cual admitió sus delitos, para luego ser entregada a los agentes de la oficina de prevención de pérdidas.

¿Qué pasará ahora con la muchacha de 18 años? Pues, tiene una citación por delito menor por robo en una tienda minorista, por lo que su fecha de audiencia judicial está programada para el 7 de enero de 2026. Fue puesta el libertad bajo su propia responsabilidad.