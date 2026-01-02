MUCHO CUIDADO en Walmart de Arizona: sospechoso de acoso se ENFURECE en probador tras beber en la tienda

Un incidente alarmante ocurrió el lunes en un Walmart de Arizona, cuando un hombre de 23 años protagonizó un comportamiento violento y perturbador dentro de la tienda, afectando a varios clientes y empleados. Según reportes locales, sus acciones incluyeron acoso físico, robo de alcohol y daños en el establecimiento.

Sospechoso de manoseo en Walmart se enfurece en el probador tras beber dentro de la tienda

De acuerdo con InMaricopa, Alex Gutiérrez fue detenido alrededor de las 2:15 p. m. tras ser señalado por empleados por tocar inapropiadamente a una trabajadora mientras realizaba sus labores. Testigos afirmaron que el hombre continuó acosando a otras cinco mujeres en la tienda, lo que llevó al personal a suspender temporalmente las operaciones hasta la llegada de la policía.

Además, las cámaras de seguridad captaron a Gutiérrez llevándose seis botellas de whisky Fireball y dirigiéndose a un probador. Según InMaricopa, dentro del probador habría consumido varias de las bebidas robadas, encendido un cigarrillo y quemado parte del mobiliario. Walmart estimó los daños en aproximadamente 1,000 dólares.

Alex Gutiérrez fue detenido aproximadamente a las 2:15 p. m.

Autoridades investigan posible grabación de agresiones

La policía arrestó a Gutiérrez bajo cargos de alteración del orden público, agresión, robo y daños criminales, según InMaricopa. Durante una evaluación médica realizada por los bomberos, el sospechoso admitió haber ingerido Fireball y vodka. Los oficiales también encontraron en su poder botellas de licor, cigarrillos, un encendedor y dos vaporizadores de THC.

Según InMaricopa, los investigadores creen que Gutiérrez pudo haber tomado fotos o videos de las mujeres durante los ataques, y su teléfono celular fue incautado mientras la policía solicita una orden de registro para examinar posibles grabaciones subrepticias. Los registros judiciales de Arizona indican que, de resultar culpable, esta podría ser la primera condena formal de Gutiérrez.