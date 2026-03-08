0
Previa Universitario vs Changas
Tabla de posiciones y resultados del Torneo Apertura

En Brasil reaccionaron a presunto racismo contra Cristiano Da Silva, jugador de Cristal: "¡Basta!"

La prensa brasileña tuvo una airosa reacción tras el presunto acto racista sucedido en el Sporting Cristal vs Alianza Atlético en contra de Cristiano Da Silva.

Angel Curo
En Brasil reaccionaron a presunto racismo contra Cristiano Da Silva, jugador de Cristal
En Brasil reaccionaron a presunto racismo contra Cristiano Da Silva, jugador de Cristal | Composición Líbero
Sporting Cristal logró imponerse por 3-1 ante Alianza Atlético, pero este triunfo se vio seriamente manchado luego de que Cristiano Da Silva acusara a su rival Franco Coronel por un presunto acto racista, motivo que paralizó el partido. Tras ello, la prensa brasileña no tardó en reaccionar y condenar lo sucedido.

Franco Coronel de Alianza Atlético fue visto en su salida de Lima tras presunto acto racista.

En los últimos instantes del encuentro, el árbitro activó el protocolo antirracismo luego de que el futbolista rimense acusara directamente a Franco Coronel, volante argentino de Alianza Atlético, de haberle dicho “cé un Macaco”, palabras despectivas que significan “eres un mono” en portugués.

En Brasil reaccionaron a presunto racismo contra Cristiano Da Silva

En medio de la gran polémica generada por este suceso, el medio brasileño ‘TNT Sports Brasil’ se pronunció con un contundente mensaje por lo sucedido en contra del lateral de Sporting Cristal.

Cristiano Da Silva

En Brasil reaccionaron a presunto acto racista contra Cristiano Da Silva, jugador de Sporting Cristal.

Si bien en primera instancia se limitaron a informar lo sucedido, también evidenciaron su molestia exigiendo que se detengan estos lamentables incidentes. ¡YA BASTA! El brasileño Cris Silva, ex del Fluminense y actual jugador del Sporting Cristal, acusó de racismo al delantero argentino Franco Coronel, de Alianza Atlético. Cristal incluso emitió un comunicado oficial defendiendo al defensa y solicitando una INVESTIGACIÓN a la federación local”, mencionaron.

TNT Sports

TNT Sports cuestionó acto racista contra Cristiano Da Silva

Y es que, esta situación ha sido noticia en diversos medios internacionales, dejando seriamente golpeada la imagen del fútbol peruano. Además, precisamente diversos futbolistas de Brasil alrededor del mundo han sufrido de actos racistas en el último tiempo, una situación que parece haber colmado la paciencia en tierras brasileñas.

¿Qué sanción puede recibir Franco Coronel por presunto acto racista en contra de Cristiano Da Silva?

El abogado especializado en Derecho Deportivo, Marcelo Be Sellares, señaló que la Comisión Disciplinaria del FPF evaluará este caso de presunto racismo contra Cristiano Da Silva con la máxima celeridad posible, para aplicar sanciones “proporcionales”. Asimismo, señaló que no existe una pena fija, pero es muy probable que se apliquen suspensiones, multas y otras medidas dependiendo la gravedad.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

