Sporting Cristal venció 6-0 a complicado rival y quedó a un partido de conseguir un nuevo título

Sporting Cristal tiene la obligación de conseguir todos los títulos posibles para darle una alegría a sus hinchas y seguir alimentando la historia, eso incluye a la Liga 1, Liga Femenina y los torneos donde compiten sus divisiones menores. Precisamente, la hinchada bajopontina celebró por todo lo alto que su equipo venciera a un duro rival y clasificara a la final de un prestigiosos torneo.

Sporting Cristal venció a complicado rival y quedó a un partido de conseguir un nuevo título

En esta oportunidad nos referimos a la división Sub-14 de Sporting Cristal Femenino, que viene compitiendo en la Copa Federativa de su categoría. El equipo celeste enfrentó a Tigres Santa Rosa en las semifinales y logró sacar una gran victoria por 6-0.

La escuadra bajopontina afrontaba este compromiso con la obligación de poder dar un paso importante en su camino a la obtención del título, por ello no se guardaron nada en este partido y aseguraron la victoria gracias a los goles de Cristina Ramos, Micaela Huamaní y Liana Rodríguez.

Sporting Cristal Sub-14 logró acceder a la gran final de la Copa Federativa.

Precisamente, esta última se consagró como la gran estrella del equipo luego de haber conseguido un espectacular hat-trick, demostrando su gran jerarquía dentro del área y que es una de las jugadoras más importantes dentro del plantel de Sporting Cristal.

Con este triunfo, la escuadra de La Florida puso su nombre en la gran final de la Copa Federativa Sub-14, donde buscará quedarse con el título nacional y desatar la algarabía a su hinchada. Este campeonato tiene gran relevancia de cara al futuro, pues varias de estas jugadoras tienen gran potencial y se perfilan a poder integrar el primer equipo en la Liga Femenina o incluso poder dar el salto al exterior.

Sporting Cristal Sub-14 buscará un nuevo logro

Esta categoría de Sporting Cristal se perfila a ser una de las más exitosas, pues a finales de la temporada pasada también le dio una alegría a los hinchas luego de haberse consagrado con el título de la Liga Departamental. En dicha ocasión se impuso por la mínima ante un clásico rival como Universitario de Deportes.