¿Quién es Franco Coronel, jugador de Alianza Atlético acusado de racismo contra Cristiano de Cristal?

Por primera vez en la Liga 1 se activó el protocolo de racismo y todo sucedió en el partido entre Sporting Cristal vs Alianza Atlético que se jugó en el estadio Alberto Gallardo. La victoria celeste se vio empañada durante los minutos finales del encuentro donde se generó tensión entre todos los jugadores presentes y comando técnico. Todo se dio a raíz de unas desafortunadas palabras por parte del argentino Franco Coronel.

¿Qué pasó con Franco Coronel y Cristiano?

En los últimos minutos del partido, Cristiano Da Silva recurrió al árbitro principal para denunciar los insultos racistas de los que fue víctima por parte de Franco Coronel. Una vez más, un futbolista argentino vuelve a estar en el ojo de la tormenta y sus palabras generaron un acalorado encuentro entre ambos equipos.

(Video: L1 MAX)

¿Quién es Franco Emir Coronel?

Franco Coronel es un futbolista argentino de 32 años, nació el 8 de julio de 1993 en Villa Ramallo, Argentina. Se desempeña como delantero centro o extremo y se destaca por su velocidad en el ataque. Su equipo actual es Alianza Atlético de Sullana de Perú y lleva el número 7.

Su carrera se desarrolló mayormente en el fútbol argentino, especialmente en categorías de ascenso y clubes del interior. Ha pasado por equipos como Agropecuario Argentino, Patronato de Paraná y otros de la Primera Nacional y divisiones inferiores donde logró ser goleador y también asistidor.

Su llegada al fútbol peruano se dio en el 2026 cuando llegó al cuadro de Sullana y este traspaso marcó su primera experiencia en el extranjero y en una liga de Primera División que no sea en Argentina. El fichaje de Coronel a Alianza Atlético se dio principalmente para reforzar el ataque pensando en la Liga 1 y también en la Copa Sudamericana.

A pesar de ello, el incidente con Cristiano da Silva ha opacado su inicio en el fútbol peruano y esto ha generado un gran rechazo en los hinchas y en la disciplina que está tratando de erradicar el racismo. El caso está en investigación y podría sentenciar el futuro del argentino.