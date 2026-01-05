Aprobado nuevo salario mínimo en California para 2026: estos trabajadores recibirán un aumento por decisión de Gavin Newsom

California dará un paso histórico al aumentar el salario mínimo para los bomberos que son presos y participan en programas de respuesta a emergencias. La medida, anunciada por el gobernador Gavin Newsom, busca reconocer y recompensar el esfuerzo de quienes enfrentan incendios forestales y otros desastres naturales, protegiendo la seguridad de millones de personas en el estado. Este cambio resalta la importancia de su labor y representa un reconocimiento justo al compromiso de estos trabajadores esenciales.

¿Qué trabajadores se beneficiarán del nuevo salario mínimo en California?

Para reconocer la labor de estos trabajadores, Newsom aprobó un aumento del salario mínimo que alcanzará el nivel federal de 7,25 USD por hora. Según Clarín, originalmente la ley AB-247, impulsada por el asambleísta Isaac Bryan, contemplaba un pago de 19 USD por hora, pero finalmente se ajustó al mínimo federal. Además, se aprobaron otras leyes relacionadas con los bomberos presos:

AB 799: promovida por la asambleísta Celeste Rodríguez, garantiza beneficios por fallecimiento a los bomberos encarcelados.

AB 812: impulsada por el asambleísta Josh Lowenthal, permite la revocación de sentencias y la reducción de condenas para los participantes del programa.

Con estas medidas, California no solo aumenta la remuneración de estos trabajadores esenciales, sino que también refuerza el reconocimiento legal y social de los reclusos que contribuyen a la seguridad pública durante las emergencias.

¿Qué es y cómo funciona el programa de bomberos presos en California?

De acuerdo con Clarín, California es uno de los 14 estados de EE. UU. que cuentan con programas de bomberos presos ('prison firefighters'), en los que personas recluidas en prisiones de mínima seguridad, conocidas como campamentos de bomberos ('fire camps'), reciben formación especializada para responder a incendios y otras emergencias.

Durante los devastadores incendios de enero de 2025, que cobraron la vida de 28 personas, 1.191 reclusos se unieron a las labores de extinción de incendios, trabajando junto a bomberos profesionales y voluntarios de la comunidad, según el Departamento de Instituciones Penitenciarias y de Rehabilitación (CDCR).

Su participación es totalmente voluntaria y, antes del aumento, ganaban entre 5,80 y 10,24 USD al día, con un dólar extra por hora en situaciones de emergencia. Este esquema salarial generó críticas en redes sociales y medios, incluso por parte de celebridades.