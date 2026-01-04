0

MALAS NOTICIAS para beneficiarios de SNAP: ya no podrás comprar estos productos debido a NUEVAS RESTRICCIONES de salud

Nuevas restricciones del SNAP 2026 limitan la compra de productos poco saludables y modifican cómo millones de beneficiarios podrán usar sus tarjetas en 18 estados de EE. UU.

Gabriela Zevallos
El programa SNAP aplicará nuevas restricciones en la compra de alimentos desde 2026.
El programa SNAP aplicará nuevas restricciones en la compra de alimentos desde 2026. | Composición: Líbero/Gabriela Zevallos
COMPARTIR

El programa SNAP, que ayuda a millones de personas en Estados Unidos a adquirir alimentos esenciales, implementará cambios importantes en 2026. Los beneficiarios deberán adaptarse, ya que ciertos productos considerados poco saludables dejarán de poder comprarse con la tarjeta EBT.

EE. UU.: DHS anuncia despliegue de ICE y búsqueda puerta a puerta de inmigrantes.

PUEDES VER: MALAS NOTICIAS para inmigrantes en EE. UU.: DHS anuncia despliegue de ICE y búsqueda puerta a puerta de extranjeros

Estas medidas buscan promover una alimentación más saludable y reducir enfermedades crónicas como la obesidad y la diabetes, vinculadas al consumo excesivo de bebidas azucaradas y dulces. Es importante conocer las fechas y los productos afectados para planificar las compras sin inconvenientes.

Cambios en la compra de alimentos poco saludables

A partir de enero de 2026, varios estados comenzarán a restringir la compra de refrescos, dulces y bebidas energéticas con SNAP. Por ejemplo, en Indiana, Utah y West Virginia, los refrescos ya no se podrán adquirir, mientras que en Nebraska y Iowa también se incluyen bebidas energéticas y ciertos alimentos gravables según la normativa local.

SNAP 2026

El programa SNAP aplicará nuevas restricciones en la compra de alimentos desde 2026.

En los meses siguientes, otros estados como Texas, Florida y Tennessee se sumarán a las restricciones, prohibiendo no solo refrescos, sino también postres preparados y bebidas endulzadas. Esto representa un cambio significativo para los beneficiarios que solían comprar estos productos regularmente con su tarjeta EBT.

Impacto y opiniones sobre las restricciones

Expertos en salud y minoristas advierten que la implementación podría generar confusión en los puntos de venta. La falta de listas completas de productos afectados y los ajustes técnicos necesarios en las cajas podrían provocar demoras y reclamos por parte de los clientes.

Por otro lado, la medida busca un beneficio a largo plazo en la salud pública, incentivando el consumo de alimentos más nutritivos y evitando que los fondos del SNAP se utilicen en productos que contribuyen a enfermedades crónicas. Los defensores de la salud consideran que esta estrategia es un paso hacia un sistema más responsable y sostenible.

Lo más visto

  1. MALAS NOTICIAS para inmigrantes en EE. UU.: DHS anuncia despliegue de ICE y búsqueda puerta a puerta de extranjeros

  2. ALERTA inmigrantes en EE. UU.: juez federal de este estado rechaza órdenes de Trump y restablece TPS para estas personas

  3. ALARMANTE NOTICIA que desfavorece a ciertos inmigrantes: medida de Trump amplía DEPORTACIONES por nuevo criterio

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano