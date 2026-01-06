EXCELENTE NOTICIA para inmigrantes venezolanos en EE. UU.: Alcaldesa de Miami pide REESTABLECER EL TPS tras la captura de Nicolás Maduro

La alcaldesa de la ciudad de Miami, Eileen Higgins, pidió al Gobierno de Estados Unidos que restablezca de inmediato el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los inmigrantes venezolanos, señalando que Venezuela continúa siendo un país inseguro e inestable, incluso después de la reciente captura de Nicolás Maduro.

"La inestabilidad que se vive hoy en Venezuela deja aún más claro que el país sigue siendo inseguro para que la gente regrese. Nadie debería ser obligado a volver al caos y la incertidumbre", expresó la funcionaria demócrata.

Miami defiende a la comunidad venezolana

Higgins destacó que la comunidad venezolana en Miami, la más grande de Estados Unidos, ha contribuido de manera significativa al desarrollo económico y social de la ciudad. En ese contexto, calificó como "imprudente e injusta" la eliminación del TPS a comienzos de 2025.

La alcaldesa de Miami solicitó al Gobierno de EE. UU. restablecer el TPS para venezolanos tras la captura de Maduro.

La medida afectó a aproximadamente 350.000 venezolanos, quienes perderán la protección contra la deportación y la autorización legal para trabajar en el país, luego de que el Gobierno federal argumentara una supuesta mejora en las condiciones de Venezuela.

Apoyo del condado Miami-Dade y críticas a Washington

La alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniella Levine Cava, también se pronunció a favor del TPS para venezolanos, advirtiendo que su eliminación deja a miles de personas sin vías legales para permanecer en Estados Unidos, pese a que la situación en Venezuela sigue siendo peligrosa.

Si bien celebró la salida de Maduro del poder, Levine Cava cuestionó la forma en que se ejecutó la operación militar estadounidense y expresó su preocupación por la falta de aprobación del Congreso. "Lo que viene a continuación es sumamente crítico", señaló, advirtiendo que muchas familias venezolanas observan estos hechos con esperanza, pero también con incertidumbre.

Maduro enfrenta cargos en EE. UU.

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se encuentran detenidos en una cárcel de Nueva York, donde enfrentan cargos federales por narcotráfico y delitos relacionados con armas. Ambos se declararon no culpables durante su primera audiencia y acusaron al Gobierno estadounidense de haberlos capturado en Caracas.

Para líderes locales en el sur de Florida, estos acontecimientos refuerzan el argumento de que Venezuela aún no ofrece condiciones seguras para el retorno de sus ciudadanos, y que el TPS sigue siendo una protección esencial para miles de familias venezolanas en Estados Unidos.