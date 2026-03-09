DURO GOLPE para las detenciones de ICE: aumenta el uso de un RECURSO LEGAL fundamental para inmigrantes en EE. UU.

El incremento de arrestos de inmigrantes por parte de ICE en Estados Unidos ha generado una respuesta legal sin precedentes. Abogados de todo el país presentan un número récord de solicitudes de habeas corpus para liberar a los detenidos, transformando un recurso antes poco frecuente en una herramienta fundamental para defender los derechos de los inmigrantes.

Abogados de inmigración recurren cada vez más al habeas corpus ante arrestos de ICE

Los tribunales federales reportan un aumento histórico de casos relacionados con detenciones de inmigrantes. En este contexto, los abogados recurren cada vez más al habeas corpus, un recurso legal de emergencia que antes se utilizaba poco y que ahora demuestra su eficacia.

Según Telemundo 48 Área de la Bahía, "Se trata básicamente de una demanda contra el gobierno, que alega que se ha privado a estas personas del derecho al debido proceso, ya que la Constitución protege a todos en Estados Unidos, independientemente de su estatus migratorio", explicó Ghassan Shamieh, abogado de inmigración.

Decenas de inmigrantes en el Área de la Bahía fueron liberados por jueces federales que, en varias ocasiones, criticaron a ICE por la legalidad de sus detenciones. La agencia evita dar declaraciones sobre la oleada de demandas, pero en las cortes sostiene que tiene autoridad amplia para mantener detenidos a inmigrantes indocumentados.

Durante el segundo mandato presidencial, los tribunales federales tramitaron más de 21,000 solicitudes de habeas para inmigrantes.

Casos recientes de habeas corpus y su impacto en la defensa de inmigrantes en EE. UU.

Durante la segunda administración del presidente Trump, se presentaron más de 21,000 peticiones de habeas corpus para inmigrantes en todo el país, con un aumento notable en los últimos meses. En los dos distritos federales del norte de California, se registraron más de 1,700 peticiones, frente a solo 99 durante los cuatro años de la administración Biden, según Telemundo 48 Área de la Bahía.

Un ejemplo reciente involucra a una niñera rusa de 66 años arrestada en San Francisco. Shamieh relató: "Recibimos una llamada telefónica del empleador alrededor de las 9:15. Llamaron a nuestra oficina desesperadamente, diciendo: 'Acabaron de arrestar a nuestra niñera afuera de nuestra casa. Unos enmascarados se detuvieron en un auto sin identificación y se la llevaron'". Apenas doce horas después, un juez federal ordenó su liberación y emitió una medida preliminar que impide que ICE vuelva a detenerla sin demostrar riesgo de fuga o amenaza a la sociedad.

El uso creciente del habeas corpus para inmigrantes demuestra cómo los abogados aprovechan herramientas legales para proteger los derechos de quienes enfrentan detenciones masivas, marcando un cambio importante en la política de inmigración en Estados Unidos.