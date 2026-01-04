0

Le preguntan a Rubio por la autoridad legal de EE. UU. para gobernar Venezuela y esta fue su respuesta: "Cuarentena petrolera"

La opinión internacional ha cuestionado la afirmación de Donald Trump de que EE. UU. gobernará Venezuela mientras se realiza la transición y Marco Rubio dio más luces sobre esto.

Joel Dávila
Estados Unidos "gobernará" Venezuela mientras dirigen la transición hacia la democracia.
Nicolás Maduro ha caído y muchos ya le prenden velitas al chavismo en Venezuela; sin embargo, la situación del país llanero es mucho más compleja de lo que se cree. Una de las preguntas que más resuena es ¿Quién manejará el país tras la caída del sucesor de Hugo Chávez? Hay más dudas que certezas, sobre cuando Donald Trump afirmó que serían los Estados Unidos quienes "gobernarían" el país mientras se lleva a cabo la transición hacia la democracia.

Esto dijo Marco Rubio sobre la afirmación de Trump de que EE. UU. gobernarán Venezuela

Y es que Donald Trump no solo afirmó que serán los EE. UU. quienes gobernarán el país sudamericano en lo que se estabilice la situación política, también aseguraron que manejarán el petróleo venezolano asegurando que les pertenece. En medio de la polémica, el republicano echó más leña al fuego cuando desacreditó a María Corina Machado como una líder capaz de guiar la nación luego de la caída de Maduro.

Ante esto, Marco Rubio, Secretario de Estado, compareció en ABC News donde el entrevistador fue claro desde el principio al preguntarle cuál es la "autoridad legal" de los Estados Unidos para arrogarse el gobierno de un país extranjero. Ante esto, el político con orígenes cubano detalló:

"Cuarentena petrolera", fue su respuesta, la cual afirmó está vigente y piensan utilizarla como palanca para impulsar cambios en Venezuela, principalmente en el sector petrolífero, pero también en los relacionado al narcotráfico. Rubio intentó calmar las aguas ante las especulaciones de una intervención estadounidense prolongada.

Rubio dio a entender que el concepto que manejan de "gobernar Venezuela" tiene más límites de lo que el gran público piensa, ya que la misma estaría restringida a la aplicación de sanciones vigentes: "A ese es el tipo de control al que se refiere el presidente al decir eso. Seguimos con esa cuarentena y esperamos ver cambios, no solo en la forma en que se gestiona la industria petrolera para beneficio de la gente, sino también para frenar el narcotráfico".

Joel Dávila

Redactor de Líbero, sección Ocio. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con mas de 13 años de experiencia en contenido digital, periodismo institucional y redacción SEO.

