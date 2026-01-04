0

Venezuela al borde del quiebre: ex capitán de la Guardia Nacional Bolivariana exige al Alto Mando militar actuar "inmediatamente" y restablecer la democracia

Un militar retirado lanzó un mensaje directo a los generales venezolanos y pidió una respuesta inmediata ante el colapso institucional del país.

Dara Rojas
Presión sobre el Alto Mando
Presión sobre el Alto Mando | Composición: Líbero/ Dara Rojas
COMPARTIR

En medio de un contexto marcado por la crisis interna y la presión internacional, un nuevo pronunciamiento sacudió a la cúpula castrense venezolana. El capitán retirado Javier Nieto Quintero, exintegrante de la Guardia Nacional Bolivariana, difundió un mensaje en el que emplaza sin rodeos al Alto Mando Militar a asumir responsabilidades históricas.

Crece la presión global por la liberación de Maduro

PUEDES VER: ALERTA diplomática: China exige a EE.UU. la LIBERACIÓN INMEDIATA de Nicolás Maduro y eleva la tensión global

Un llamado directo al corazón de las Fuerzas Armadas

A través de un video, Nieto apeló a su trayectoria dentro de la institución armada y aseguró hablar en representación de millones de ciudadanos que reclaman un cambio inmediato. Según sostuvo, la Fuerza Armada no puede seguir al margen de una situación que afirma ha pulverizado el orden constitucional y los principios fundamentales del Estado.

El mensaje tras la captura de Nicolás Maduro

El pronunciamiento ocurre luego de la detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores, en el marco de una operación militar liderada por Estados Unidos y confirmada públicamente por Donald Trump. Este hecho elevó la tensión dentro y fuera de Venezuela, generando reacciones en distintos sectores militares.

"Es momento de actuar", advierte el capitán retirado

Nieto dirigió su exhortación de forma explícita a los máximos jefes de las distintas ramas militares, recordándoles que tanto oficiales activos como retirados incluidos los que se encuentran en el exilio han sido testigos del deterioro de las leyes, la Constitución y los códigos militares durante más de dos décadas.

En su mensaje, dejó claro que, a su juicio, el silencio ya no es una opción y que la historia juzgará la postura que adopten los actuales mandos frente a uno de los momentos más críticos del país.

Lo más visto

  1. MALAS NOTICIAS para inmigrantes en EE. UU.: DHS anuncia despliegue de ICE y búsqueda puerta a puerta de extranjeros

  2. ALERTA inmigrantes en EE. UU.: juez federal de este estado rechaza órdenes de Trump y restablece TPS para estas personas

  3. ALARMANTE NOTICIA que desfavorece a ciertos inmigrantes: medida de Trump amplía DEPORTACIONES por nuevo criterio

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano