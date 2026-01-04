Venezuela al borde del quiebre: ex capitán de la Guardia Nacional Bolivariana exige al Alto Mando militar actuar "inmediatamente" y restablecer la democracia

En medio de un contexto marcado por la crisis interna y la presión internacional, un nuevo pronunciamiento sacudió a la cúpula castrense venezolana. El capitán retirado Javier Nieto Quintero, exintegrante de la Guardia Nacional Bolivariana, difundió un mensaje en el que emplaza sin rodeos al Alto Mando Militar a asumir responsabilidades históricas.

Un llamado directo al corazón de las Fuerzas Armadas

A través de un video, Nieto apeló a su trayectoria dentro de la institución armada y aseguró hablar en representación de millones de ciudadanos que reclaman un cambio inmediato. Según sostuvo, la Fuerza Armada no puede seguir al margen de una situación que afirma ha pulverizado el orden constitucional y los principios fundamentales del Estado.

El mensaje tras la captura de Nicolás Maduro

El pronunciamiento ocurre luego de la detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores, en el marco de una operación militar liderada por Estados Unidos y confirmada públicamente por Donald Trump. Este hecho elevó la tensión dentro y fuera de Venezuela, generando reacciones en distintos sectores militares.

"Es momento de actuar", advierte el capitán retirado

Nieto dirigió su exhortación de forma explícita a los máximos jefes de las distintas ramas militares, recordándoles que tanto oficiales activos como retirados incluidos los que se encuentran en el exilio han sido testigos del deterioro de las leyes, la Constitución y los códigos militares durante más de dos décadas.

En su mensaje, dejó claro que, a su juicio, el silencio ya no es una opción y que la historia juzgará la postura que adopten los actuales mandos frente a uno de los momentos más críticos del país.