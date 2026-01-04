ALERTA diplomática: China exige a EE.UU. la LIBERACIÓN INMEDIATA de Nicolás Maduro y eleva la tensión global

La tensión internacional volvió a escalar luego de que el gobierno de China reclamara públicamente a Estados Unidos el cese inmediato de cualquier acción militar contra Venezuela, tras la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante un operativo ocurrido en Caracas.

Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores chino, las autoridades calificaron los hechos como una intervención grave y advirtieron que la crisis debe resolverse únicamente a través de mecanismos políticos y diplomáticos. En ese sentido, exigieron la liberación inmediata de ambos dirigentes y garantías plenas sobre su seguridad física.

China y EE.UU. chocan por la crisis en Venezuela.

Pekín acusa violación del derecho internacional

En su comunicado oficial, la diplomacia china expresó una "profunda preocupación" por lo que describió como una aprehensión forzada y posterior traslado de los líderes venezolanos. Según Pekín, este tipo de acciones contraviene normas esenciales del derecho internacional y vulnera los principios que regulan las relaciones entre Estados.

El gobierno encabezado por Xi Jinping sostuvo que la operación estadounidense no solo representa una injerencia directa en asuntos internos, sino que además contradice los fundamentos de la Organización de las Naciones Unidas, sentando un precedente considerado peligroso para el equilibrio global.

Llamado urgente al diálogo y la negociación

China reiteró que la soberanía y estabilidad de Venezuela deben ser respetadas y alertó sobre las consecuencias que podría generar una escalada militar. En su mensaje, instó a la comunidad internacional a mantenerse vigilante y a promover una salida basada en el respeto mutuo, la no intervención y la solución pacífica de los conflictos.

Finalmente, Pekín adelantó que continuará activando canales diplomáticos con actores clave para insistir en la liberación de los detenidos y retomar el camino del diálogo, subrayando que el cumplimiento de la Carta de la ONU es esencial para preservar la paz y la estabilidad internacional.