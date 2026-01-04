ALERTA internacional: De Caracas a Brooklyn, el traslado secreto de Nicolás Maduro bajo custodia federal de EE.UU.

La madrugada del sábado cambió por completo el destino de Nicolás Maduro. En cuestión de horas, el presidente venezolano pasó de encontrarse en un complejo fortificado en Caracas a quedar bajo custodia federal en Nueva York, donde enfrenta un proceso judicial por delitos graves.

La operación, ejecutada en plena noche, involucró un despliegue aéreo y marítimo sin precedentes. Un amplio operativo permitió a fuerzas estadounidenses irrumpir rápidamente en el lugar donde se encontraba el mandatario, impidiéndole acceder a un área de seguridad reforzada. Junto a él fue detenida su esposa, Cilia Flores, según relataron fuentes oficiales y versiones posteriores.

La detención de Nicolás Maduro marca un nuevo capítulo en el pulso político con Donald Trump.

De Caracas al Atlántico: la extracción bajo máxima custodia

Tras la captura, ambos fueron evacuados en helicóptero fuera de territorio venezolano y trasladados a una embarcación militar estadounidense. Desde allí comenzó una ruta reservada, con escalas estratégicas y fuertes medidas de seguridad, cuyo destino final era Estados Unidos.

Durante el trayecto aéreo se registró una parada no programada en una base militar del Caribe por una supuesta emergencia médica, episodio que fue resuelto en poco tiempo para continuar el traslado. Las autoridades mantuvieron en reserva la ubicación exacta del detenido durante varias horas.

Llegada a Nueva York y cargos históricos

El ingreso de Maduro a suelo estadounidense se concretó en una instalación militar del estado de Nueva York, donde lo aguardaba un amplio dispositivo de agencias federales como el Buró Federal de Investigaciones y la Administración para el Control de Drogas. Desde allí fue llevado en helicóptero hasta Manhattan y posteriormente escoltado en caravana a dependencias federales.

Finalmente, el mandatario fue trasladado al Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, prisión federal donde permanecerá mientras avanza su causa judicial. Las imágenes del operativo, difundidas por canales oficiales, muestran a Maduro esposado y custodiado por agentes federales.

El líder venezolano enfrenta acusaciones formales presentadas por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que incluyen narcotráfico, conspiración internacional y delitos vinculados al uso de armas. Las audiencias iniciales se esperan en los próximos días, mientras en las calles de Nueva York se registraron manifestaciones tanto de celebración como de rechazo.