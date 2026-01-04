0
ALERTA internacional: EE.UU. se prepara para un SEGUNDO ATAQUE "mucho mayor" contra Venezuela, advierte Donald Trump

Un anuncio inesperado desde Washington sacudió el escenario internacional tras una operación de alto impacto en territorio venezolano.

Dara Rojas
EE.UU. eleva el tono y mantiene la opción militar sobre Venezuela
EE.UU. eleva el tono y mantiene la opción militar sobre Venezuela | Composición: Líbero/ Dara Rojas
El sábado 3 de enero, el presidente de Estados Unidos confirmó una operación decisiva en Venezuela que, según afirmó, cambia por completo el rumbo político del país sudamericano. El anuncio, realizado desde suelo estadounidense, captó de inmediato la atención de gobiernos y organismos internacionales.

Donald Trump anunció que capturó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

De acuerdo con el mandatario, la detención de Nicolás Maduro permitiría a Washington asumir un rol directo y temporal en la conducción del país, con el argumento de garantizar estabilidad y preparar una transición considerada "segura y responsable".

Estados Unidos

Washington promete control temporal y advierte nuevas acciones.

EE.UU. advierte que podría lanzar una ofensiva mayor

Durante su mensaje, Donald Trump fue enfático al señalar que la opción militar no está descartada. Aseguró que las fuerzas armadas estadounidenses se mantienen listas para ejecutar una acción de mayor escala si las circunstancias lo requieren.

Sin embargo, explicó que la operación reciente tuvo resultados contundentes, lo que haría innecesaria por ahora una segunda fase de ataque. Según sus palabras, la respuesta fue tan rápida y efectiva que logró neutralizar cualquier resistencia prevista.

"Nos estaban esperando", afirmó Trump tras la operación

El presidente destacó el desempeño de los militares estadounidenses, elogiando su coordinación, precisión y velocidad. Reveló que existía un despliegue defensivo venezolano preparado para responder, pero que fue superado en cuestión de minutos.

Trump también aseguró que no se registraron bajas ni pérdidas de equipos por parte de EE.UU. y vinculó la operación con la lucha contra el narcotráfico, afirmando que gran parte del tráfico marítimo ilegal ha sido interceptado, lo que según sostuvo tendría un impacto directo en la reducción de muertes relacionadas con las drogas.

