Nicolás Maduro ya se encuentra en la prisión federal de Nueva York: estos son todos los cargos que enfrenta ante la justicia estadounidense

Un juez del tribunal federal del distrito sur de Nueva York hizo pública una nueva acusación contra Nicolás Maduro, ampliando la presentada en 2020. La imputación señala al presidente venezolano como líder de una red de narcotráfico y narcoterrorismo que habría operado durante más de dos décadas utilizando al Estado venezolano para introducir grandes cantidades de cocaína en Estados Unidos.

Esta nueva acusación incluye a miembros de su familia y altos funcionarios del Gobierno venezolano, elevando a seis el número de personas acusadas y reforzando los cargos existentes.

Todos los cargos que enfrenta Maduro

La acusación, conocida como "imputación sustitutiva", agrega nuevos cargos y nuevos imputados, incluyendo por primera vez a Cilia Flores, esposa de Maduro, y a uno de sus hijos. También mantiene imputado a Diosdado Cabello Rondón, ministro del Interior.

Nicolás Maduro enfrenta cargos federales por narcotráfico y narcoterrorismo en Nueva York.

Entre los cargos principales figuran:

Narcoterrorismo

Conspiración para importar cocaína a Estados Unidos

Delitos relacionados con armas y artefactos destructivos

Uso del Estado venezolano para facilitar el narcotráfico

Los fiscales sostienen que estas acciones forman parte de la operación del Cártel de los Soles, una presunta red integrada por altos mandos militares que buscaba no solo enriquecerse, sino también consolidar poder político y utilizar la droga como arma contra EE. UU.

Relaciones internacionales y redes criminales

La acusación detalla alianzas de Maduro con organizaciones criminales y guerrilleras, incluyendo FARC, ELN, cártel de Sinaloa, Zetas y Tren de Aragua. Según el documento, la organización habría utilizado pasaportes diplomáticos, aeropuertos y rutas marítimas protegidas por fuerzas estatales para mover la droga hacia Estados Unidos.

El Gobierno venezolano es descrito como un poder ilegítimo, con elecciones ampliamente cuestionadas internacionalmente y con más de 50 países, incluido EE. UU., que dejaron de reconocerlo como presidente legítimo.

Potenciales sanciones y antecedentes

Los cargos que enfrenta Maduro conllevan penas muy elevadas, especialmente por narcoterrorismo y posesión de armas automáticas, que podrían derivar en largas condenas de prisión si se comprueban en juicio.

El caso continúa bajo la supervisión del juez federal Alvin K. Hellerstein, quien ya manejaba el proceso abierto en 2020. El sistema judicial estadounidense tiene precedentes de procesamiento de antiguos líderes latinoamericanos, como Manuel Antonio Noriega y el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, juzgados en tribunales federales de EE. UU.