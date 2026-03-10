- Hoy:
Pablo Guede vivió tenso momento con periodista en conferencia: "No pongas en mi boca cosas que no dije"
Tras la victoria de Alianza Lima sobre Melgar, Pablo Guede se acercó a conferencia en Matute para responder preguntas, sin saber que viviría tenso momento con la prensa.
Alianza Lima se consolida como el líder en solitario del Torneo Apertura 2026 luego de vencer por 3-1 a Melgar en Matute. Luego de este encuentro, Pablo Guede se pronunció en conferencia de prensa y fue protagonista de un tenso momento con un periodista luego de un comentario que no le gustó nada al técnico argentino.
“Hace un par de fechas de local, usted salió a defender su trabajo con números y hablar mucho de lo que le criticaba la prensa“, fue la introducción que dio el periodista en conferencia de prensa.
Ante ello, Pablo Guede respondió rápidamente negando que él haya increpado la labor del periodismo durante la ola de críticas que llegaban a su alrededor. El estratega fue firme con el comunicador y le dejó en claro que no ponga palabras en su boca. Un momento muy tenso en la sala de prensa que paralizó a todos los presentes.
Siguiendo esa línea, el DT de los ‘íntimos‘ no respondió del todo la consulta del periodista, resaltando que su duda ya había sido resuelta con las palabras que le brindó a los demás periodistas presentes en Matute.
“¿Yo? Perdón. No. Yo jamás critiqué lo que dijo la prensa. No, no, no. No pongas en mi boca cosas que yo no dije. No, no. Sí lo dijiste. ¿Venían voces que decían que Alianza jugaba mal? ¿Yo dije eso? Yo no dije eso. No dije eso. Jamás me metería con su trabajo. Jamás me metí...¿Qué cambió? Todo lo que acabo de repetir recién, ¿Vale?“, respondió Pablo Guede.
(VIDEO: Inka Digital TV)
Próximo partido de Alianza Lima
El siguiente partido de Alianza Lima será ante Deportivo Garcilaso en Cusco por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este choque fue programado para el sábado 14 de marzo a partir de las 18.00 horas locales (23.00 horas GMT).
