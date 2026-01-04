¿Cuándo iniciará el juicio contra Nicolás Maduro en Estados Unidos? Por estos crímenes será juzgado

Luego de la captura y posterior traslado desde Venezuela hacia los Estados Unidos, el dictador chavista Nicolás Maduro se encuentra en una prisión federal en Nueva York esperando el inicio de juicio, el cual está más cerca de lo que se cree, aunque también hay mucha incertidumbre por los cargos por los cuales será juzgado el también cabecilla del llamado Cártel de los Soles.

¿Cuándo iniciará el juicio contra Nicolás Maduro?

Lo que se sabe, de acuerdo a diversos medios de comunicación en los Estados Unidos es que, una vez puesto bajo custodia de las agencias federales pertinentes, por ejemplo, ABC News afirma que el juicio contra el expresidente venezolano será juzgado desde este lunes 5 de enero de 2026 desde las 12:00 horas (hora local9.

La sala que se encargará de llevar el proceso contra Maduro es el tribunal federal de Manhattan. No sabemos por cuánto tiempo se extenderá el proceso, pero se ha develado que uno de los objetivos no es solo condenar al exmandatario bolivariano, sino también hacer de este un "colaborador eficaz" que de información clave para dar con todos los involucrados en la supuesta red de narcotráfico que se dirigía desde el Palacio de Miraflores en Caracas.

En horas de la madrugada del 3 de enero, Nicolás Maduro fue capturado por Estados Unidos.

¿Cuáles serán los cargos por los cuales será juzgado Nicolás Maduro?

Tanto Nicolás Maduro como su esposa, la diputada Cilia Flores, comparecerán mañana en su primera audiencia ante el juez federal Alvin K. Hallerstein, enfrentando 4 cargos: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer esos mismos artefactos en apoyo de actividades criminales, así como colaborar organizaciones criminales calificadas como terroristas por la Casa Blanca.

Por su parte, la esposa del dictador chavista será juzgada por actividades vinculadas a presuntas operaciones de apoyo logístico y financiero a la misma estructura criminal.

La operación para capturar a Nicolás Maduro tomó meses de preparación

Luego de la exitosa extracción de Nicolás Maduro, se supo que, de forma conjunta, el Departamento de Defensa, el Departamento de Justicia, el FBI y la Agencia de Controla de Drogas (DEA) planificaron la operación para capturar al líder chavista durante meses.

"La misión se llevó a cabo para apoyar un proceso penal en curso vinculado al tráfico de narcótico a gran escala y delitos relacionados qeu han alimentado la violencia, desestabilizado la región y contribuido directamente a la crisis de las drogas que se cobran vidas estadounidenses", dice el comunicado conjunto.

Asimismo, aseguraron que EE. UU. "empleó todas las opciones legales para resolver este asunto de forma pacífica. Esas oportunidades fueron rechazadas repetidamente. La responsabilidad de este resultado recae únicamente en quienes optaron por continuar en su conducta delictiva en lugar de desvincularse".