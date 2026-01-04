- Hoy:
¡DURO GOLPE para inmigrantes! Si tienes estas edades EE. UU. impedirá la actualización automática de tu pasaporte
Aquí te mostraremos qué hacer de forma segura y legal para renovar tu pasaporte sin problemas si vives en los Estados Unidos y quieres viajar al extranjero.
Para viajar a otros países desde los Estados Unidos es necesario, como en cualquier nación del planeta, contar con un pasaporte al día, pero lo cierto es que no todos pueden renovarlo automáticamente, más aún ahora que ha sido confirmado la nueva norma según la cual la actualización puede bloquearse si tienes cierta edad.
¿Quiénes no pueden renovar automáticamente el pasaporte de Estados Unidos?
Esta novedad obliga a los afectados a iniciar un nuevo proceso, la cual involucra a extranjeros naturalizados, pero también a ciudadanos estadounidenses quienes tramitaron el pasaporte cuando aún eran menores de edad, específicamente, antes de los 16 años.
Por ello, cuando tu documento venza, el sistema no lo renovará, viéndote obligado a iniciar un nuevo trámite desde el principio. Ojo, que la medida alcanza hasta los jóvenes de hasta 20 años con 11 meses que todavía tienen en su poder pasaporte infantil vigente e, incluso, vencido.
El pasaporte estadounidense no renovará automáticamente si no cumples esta condición.
¿Qué debo hacer para renovar mi pasaporte de Estados Unidos?
Ya que la renovación automática queda cancelada, lo que debes hacer es solicitar de forma presencial un nuevo pasaporte. En este caso, los pasaportes para menores tienen una vigencia de cinco años, pero, ten en cuenta, no tienen tiempo de prórroga ni renovación.
¿Qué es lo siguiente a hacer? completar de forma obligatoria el formulario DS-11, presentar una prueba de la ciudadanía, también una identificación con foto oficial, adjunta la foto de pasaporte tal como piden las autoridades, realiza el pago de la tarifa establecida en un centro autorizado para la aceptación de pasaportes.
