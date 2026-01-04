IMPACTANTE revelación del New York Times: operativo de EE.UU. para capturar a Nicolás Maduro habría dejado al menos 40 muertos

El relato oficial de la Casa Blanca comenzó a resquebrajarse tras nuevas versiones surgidas desde Venezuela. Aunque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la misión para capturar a Nicolás Maduro se ejecutó sin bajas mortales, fuentes locales y una investigación periodística contradicen esa afirmación.

Según Trump, la operación se desarrolló de forma “quirúrgica” durante la madrugada del 3 de enero y solo dejó algunos heridos leves entre los involucrados. En declaraciones televisivas, insistió en que no hubo muertes y que el despliegue militar cumplió su objetivo sin consecuencias mayores.

Crece la polémica internacional.

Versiones oficiales chocan con reportes independientes

Sin embargo, información difundida por The New York Times recoge el testimonio de un alto funcionario venezolano que, bajo condición de anonimato, sostiene que al menos 40 personas habrían fallecido como resultado de los bombardeos y acciones militares.

De acuerdo con esos reportes, los ataques alcanzaron puntos estratégicos como instalaciones militares, puertos, aeropuertos y sistemas de telecomunicaciones. Incluso se habría producido un incidente con un helicóptero estadounidense durante la extracción, que resultó dañado pero logró mantenerse en vuelo.

Civiles denuncian muertes y destrucción tras los bombardeos

Más allá de los comunicados oficiales, el impacto en zonas residenciales generó escenas de devastación. En Catia La Mar, un ataque aéreo provocó el colapso parcial de un edificio de viviendas, dejando víctimas civiles y personas gravemente heridas.

Familiares relataron que una mujer de 80 años murió tras el derrumbe, mientras otros vecinos perdieron sus hogares y pertenencias en cuestión de minutos. Testigos describieron cómo, horas después, residentes revisaban los escombros buscando lo que quedaba de sus casas, entre rezos y expresiones de indignación.

Las versiones recogidas por el diario estadounidense señalan que la cifra de fallecidos incluiría tanto civiles como personal militar, lo que contrasta de manera directa con el discurso de Washington y mantiene abierta la polémica internacional sobre el verdadero costo humano de la operación.