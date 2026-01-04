CAPTURA de Nicolás Maduro: así es la cárcel federal de Nueva York donde quedará recluido

El exmandatario venezolano Nicolás Maduro, junto a su esposa Cilia Flores, fue trasladado a Nueva York tras su captura en Venezuela. El viaje incluyó un recorrido en barco, avión, helicóptero y camión carcelario, y se llevó a cabo bajo un estricto operativo de seguridad estadounidense.

Maduro llegó a la Base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart, en el norte de Nueva York, y de allí fue trasladado al Metropolitan Detention Center, ubicado en el barrio de Brooklyn. Allí permanecerá en principio hasta su audiencia judicial, programada para los próximos días, mientras se preparan los cargos federales.

El MDC: la prisión federal más temida de Brooklyn

El Metropolitan Detention Center abrió sus puertas en los años noventa para aliviar la sobrepoblación del anterior penal federal de Nueva York. Originalmente diseñado para albergar a mil internos, hoy cuenta con entre 1.200 y 1.600 detenidos y ha ganado notoriedad por la presencia de presos de alto perfil, como Ghislaine Maxwell, R. Kelly, Sean "Diddy" Combs y Sam Bankman-Fried.

La prisión federal de Nueva York que alojará a Nicolás Maduro tras su captura.

El MDC enfrenta denuncias constantes sobre violencia, hacinamiento y deficiencias en servicios básicos, como calefacción, atención médica y condiciones sanitarias. Algunos reclusos han denunciado confinamientos prolongados, prohibición de visitas, restricción de llamadas y falta de acceso a duchas o actividades recreativas.

La cárcel cuenta con instalaciones para actividades al aire libre, biblioteca, sala dental y programas educativos, pero la infraestructura sigue siendo insuficiente para la cantidad de internos. En los últimos años, se han registrado suicidios y homicidios dentro del penal, lo que refuerza su reputación de ser un lugar de condiciones extremadamente duras.

Un lugar clave para presos de alto perfil

El MDC ha alojado a numerosos personajes mediáticos y figuras de relevancia internacional, incluidos criminales condenados por fraudes millonarios, delitos sexuales y narcotráfico. El traslado de Maduro al MDC lo sitúa entre un grupo reducido de internos que requieren alta seguridad y supervisión constante.

La cárcel funciona bajo la supervisión de la Agencia Federal de Prisiones de EE. UU. (BOP) y su ubicación estratégica en Brooklyn permite que los internos sean trasladados fácilmente a los tribunales federales de Manhattan y Brooklyn. La historia del penal ha estado marcada por escándalos mediáticos y denuncias de ineficiencia administrativa, lo que lo convierte en un punto de atención global en el caso de Maduro.