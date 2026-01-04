Inmigrante venezolana en Iowa reacciona a captura de Nicolás Maduro: "Quitaron a un dictador"

Los venezolanos en Estados Unidos y en otras partes del mundo celebran la captura de Nicolás Maduro a manos de fuerzas especiales de los EE. UU. y las reacciones de alegría se han visto en noticieros y redes sociales; sin embargo, pese a esto, la situación en Venezuela sigue siendo sumamente frágil y la inestabilidad está a la orden del día.

Venezolana en Iowa celebra captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos

Ante esto, televisoras locales como TV9 habló con Ruby Cáceres, una inmigrante venezolana en Iowa confesó que, pese a estar alegre porque el dictador fue depuesto, está preocupada por su familia que vive en el campó.

Cáceres, quien vive en los Estados Unidos desde 2022, contó su experiencia de lo que vivió bajo el yugo chavista del régimen encabezado por Nicolás Maduro: "Te secuestran si dices algo. Quizás te maten si expresas tu opinión en contra el gobierno", dijo desde su casa en Iowa City.

Sin embargo, reveló sentir sentimientos encontrados tras el arresto de Maduro y traslado a Nueva York para ser juzgado: "Siento satisfacción, porque vi cómo Estados Unidos se llevó a un criminal y ya no estará allí", eso en cuanto al sentimiento de alivio al que hoy sienten millones dentro y fuera de Venezuela, pero existe una preocupación latente.

Tiene dudas sobre intenciones de Donald Trump tras deponer a Nicolás Maduro

Y es que no está segura de lo que pasará con su país en adelante, sobre todo tras las declaraciones del presidente Donald Trump quien planea gobernar el país mientras se lleva a cabo la transición y, especialmente, con las polémicas palabras de tomar el petróleo venezolano y harán "mucho dinero" con él.

"Se siente dueño del país ¿Sabes? Quitaron a un dictador, pero ahora tenemos otros dictador diferente. Pero es como una dictadura diferente", expresó en alusión a lo dicho por Trump, pero quizás también porque la cúpula chavista se mantiene aún en el poder, con Delcy Rodríguez a la cabeza, así como Diosdado Cabello como ministro del Interior y Vladimir Padrino como ministro de Defensa.

Pero, Ruby Cáceres fue más allá. Si bien reconoce que hay un problema de drogas y narcotráfico serio en Venezuela durante el chavismo, entiende que detrás de la captura de Maduro en la madrugada del 3 de enero de 2026 hay algo mucho más importante que solo un problema de sustancias ilícitas.

"El problema del narcotráfico es la excusa que tiene", sin embargo, más allá del tema político, Cáceres está más preocupada por su familia quien se mantiene en Venezuela: "Están en casa, sin trabajo, sin escuela, sin nada, porque tienen miedo", sentenció.