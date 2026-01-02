Resultados de Powerball del 3 enero 2026: mira los números ganadores del premio mayor del jackpot

La lotería Powerball continúa siendo uno de los sorteos más populares en Estados Unidos, atrayendo a jugadores de todo el país con sus jackpots millonarios. Los sorteos oficiales se llevan a cabo tres veces por semana, específicamente los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. ET, ofreciendo múltiples oportunidades para ganar a lo grande.

Para el sorteo de Powerball del 3 de enero de 2026, los participantes esperan ansiosos los números ganadores y la oportunidad de llevarse el gran premio. Powerball ofrece emoción y grandes posibilidades, y cada boleto adquirido representa una auténtica chance de transformar la vida.

Números ganadores del Powerball 03/01/26

Aún no se han anunciado los números ganadores del sorteo del 3 de enero de 2026. Los resultados oficiales se publicarán poco después del sorteo.

Para conocer los números ganadores, es importante mantenerse atento a las fuentes oficiales, como el sitio web de Powerball o los medios de comunicación autorizados. Una vez publicados, podrás verificar de inmediato si tu boleto coincide con los números del jackpot.

¿Cómo verificar los boletos de la lotería Powerball?

Verificar un boleto de Powerball es un proceso sencillo y seguro:

Revisa los números en tu boleto: confirma los cinco números principales y el número Powerball.

Consulta los resultados oficiales: visita el sitio oficial de Powerball o sigue los anuncios de medios locales confiables.

Usa aplicaciones oficiales: algunas aplicaciones de lotería permiten escanear tu boleto y verificar automáticamente si has ganado.

Revisa las fechas y sorteos: asegúrate de que estás verificando tu boleto contra los números del sorteo correcto, en este caso, el 3 de enero de 2026.

Guarda siempre tu boleto en un lugar seguro hasta confirmar los resultados y reclamar cualquier premio.

¿Cuánto se gana con cinco números en el Powerball?

En Powerball, acertar los cinco números sin el Powerball aún otorga un premio significativo, aunque menor que el jackpot. Por lo general, este premio fijo es de 1 millón de dólares (USD). Sin embargo, si el jugador elige la opción Power Play, este monto puede multiplicarse según el multiplicador sorteado ese día.

Recordemos que el gran atractivo del Powerball es el jackpot, que puede superar los 400 millones de dólares, pero incluso acertar cinco números puede cambiar la vida de un jugador, otorgando un premio importante y la emoción de estar tan cerca del gran premio.