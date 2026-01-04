- Hoy:
Trump pide más inmigrantes nórdicos en EE. UU. y noruego le responde: "Es una degradación mudarse allá"
La declaración cuando Trump cuestionó el por qué a su país solo van inmigrantes de países pobres, palabras que causaron la indignación dentro y fuera de EE. UU.
Hace varias semanas, Donald Trump tuvo una frase bastante desafortunada sobre el país de procedencia de los inmigrantes hacia los Estados Unidos, dejando en claro que le gustaría recibir otro tipo de migrantes, por ejemplo, de los países nórdicos, ante lo cual un ciudadano noruego respondió al presidente estadounidense.
Noruego a Trump por pedir inmigrantes nórdicos en EE. UU.
Todo sucedió el pasado 9 de diciembre cuando Trump, en un mitin de Mount Pocono, Pensilvania se quejó de la inmigración y se preguntó por qué, por ejemplo, no iban a Estados Unidos inmigrantes de países nórdicos: "¿Por qué solo aceptamos gente de países de mierda? ¿Por qué no podemos tener gente de Noruega, Suecia, solo unos pocos? incluyamos a algunos de Dinamarca ¿Les importaría enviarnos gente? Envíennos gente amable. Pero, siempre aceptamos gente de Somalia, lugares que son un desastre ¿Verdad? Sucios, asquerosos, repugnantes, plagados de delincuencia".
Ante esto, Newsweek habló Chris Lund, músico noruego de 43 años, quien decidió responder a los pedidos del presidente de EE. UU.: "La ironía recurrente de que le digan a Estados Unidos la 'tierra de las oportunidades' a alguien que no parece darse cuenta de que, para un noruego, mudarse allá es una degradación enorme".
Luego se refirió directamente a lo dicho por el mandatario republicano: "Vi los comentarios de Trump sobre querer más noruego y, simplemente, hice cálculos. Si comparas cinco semanas de vacaciones y un año de baja por maternidad en el sistema estadounidense, la oferta es una broma. No pretendo ser cruel. Solo estoy mirando el paquete de beneficios".
La publicación viral de Chris Lund contra Donald Trump por comentario contra inmigrantes
Esto tiene que ver con que Lund, el pasado 12 de diciembre de 2025 hizo una publicación en Threads respecto a lo dicho por Donald Trump, respondiendo con: "Dijo que quiere más inmigrantes de Noruega. He revisado la oferta y tengo que rechazarla".
Lund confesó al citado medio de que viajó a Estados Unidos y conoció gente increíble, además de que por un momento pensó en la posibilidad de mudarse a dicho país, pero ahora su visión ha cambiado: "EE. UU. parece menos un destino de ensueño y más una historia de advertencia. Me he dado cuenta de que prefiero mucho más la atención médica gratuita y una vida que no gire completamente en torno a sobrevivir la última crisis política".
En su publicación también destacó sobre Estados Unidos: "El paquete de beneficios es pésimo. Ofrecen dos semana de vacaciones si tenemos suerte; nos nos dan cinco. Su baja por maternidad es 'buena suerte', mientras que a nosotros nos dan un año. Su plan de salud es GoFundMe, mientras que el nuestro es gratuito. Su plan de seguridad es solo 'pensamiento y oraciones'. Mudarse a EE. UU. es como dejar un spa para ir a trabajar a un puesto de perritos calientes en llamas. Gracias, pero nos quedaremos en la nieve".
Luego que su publicación se hiciera viral, la opinión en los comentarios, como era de esperarse, fue dividida, a lo que Chris Lund confesó: "La mitad de la gente está de acuerdo conmigo y la otra mitad me llama idiota y me dicen que no me meta en los asuntos de Estados Unidos (...) La verdad es que lo que sucede EE. UU. nos afecta a todos. Muchos estadounidenses parecen no comprender el impacto que su país tiene en el resto del mundo. Su economía y su política vibran en todo el planeta, así que debemos prestar atención".
Respuesta de Chris Lund a Donald Trump por pedir inmigrantes noruegos en EE. UU.
¿Qué haría Chris Lund si migrara a Estados Unidos?
Y acabó con un comentario sarcástico en la casi imposible eventualidad que migrase hacia la potencia norteamericana: "Si nos mudáramos allá y empezáramos a votar, sin duda no votaríamos por él. Votaríamos, precisamente, por lo que él llama 'socialismo'".
Newsweek consiguió el testimonio de Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca, quien dijo lo siguiente: "El presidente Trump tiene razón. Estados Unidos es el mejor país del mundo. Los extranjeros que vienen a nuestro país se quejan de cuánto odian a Estados Unidos, no contribuyen a nuestra economía y se niegan a integrase a nuestra sociedad, no deberían estar aquí".
