TIROTEO MASIVO en Walmart de El Paso: víctimas muestran fortaleza y perdón ante el agresor después de 6 años de la tragedia

En la sala del tribunal, repleta de emociones, familiares de las víctimas del tiroteo masivo en Walmart de 2019 dieron testimonio, cerrando una herida abierta de casi seis años. Entre ellos, Yolanda Tinajero sorprendió al público al abrazar al autor del ataque, un gesto inesperado que buscaba transmitir paz y sanación.

"Sentí paz", afirmó Tinajero. "Quería que él sintiera lo mismo que yo. Quería que mi abrazo lo ayudara a sanar, tanto como a mí". Este acto simbolizó la disposición de las familias a reemplazar la ira y los reclamos de pena de muerte con compasión y reconciliación.

Una comunidad que elige la unidad sobre el odio

El juez de distrito, Sam Medrano, destacó que el ataque no logró dividir a la comunidad de El Paso, sino que la fortaleció. Las declaraciones de los sobrevivientes y familiares mostraron cómo, a pesar del dolor, prevalece el perdón y la solidaridad en la ciudad.

Familias de las víctimas del tiroteo en Walmart de El Paso muestran perdón al tirador durante la audiencia.

El fiscal de distrito James Montoya explicó que la resolución rápida del caso evitó años de procesos judiciales, proporcionando un cierre para las familias. El gesto de abrazar al tirador y ofrecer perdón se convirtió en un símbolo de resiliencia y enseñanza sobre cómo enfrentar la violencia sin replicar el odio.

Palabras que marcan historia

Melissa Tinajero, hija de Yolanda, explicó que el abrazo de su madre le permitió a la comunidad ver una forma distinta de enfrentar el dolor. "Cada persona lidia con el dolor de forma diferente", afirmó. La acción fue recibida con lágrimas y admiración, aunque también generó opiniones divididas.

Otros familiares, como Adriana Zandri, siguieron la misma línea de perdón, abrazando al tirador y demostrando que, incluso tras la tragedia, El Paso se define por su compasión y unidad. Las familias manifestaron que la justicia no podía devolver a sus seres queridos, pero sí podían elegir no dejar que el odio los consumiera.