MUCHA ATENCIÓN, compradores de Walmart en EE. UU.: la cadena instalará estaciones de carga rápida DC en 19 estados
Walmart amplía con fuerza su red de carga rápida DC, con casi 80 nuevas ubicaciones previstas y un despliegue clave rumbo a 2026.
Walmart no reduce la velocidad en su apuesta por la movilidad eléctrica. Antes de que termine el año, la compañía ha vuelto a actualizar su lista de futuras estaciones de carga rápida DC, mostrando un crecimiento mucho más ambicioso de lo previsto inicialmente.
PUEDES VER: MUCHO CUIDADO, inmigrantes en EE. UU.: USCIS aprueba nueva regla para visas H-1B y SOLO dará prioridad a este grupo de personas
La expansión apunta especialmente a 2026, cuando la red podría acercarse a las 100 ubicaciones activas en todo Estados Unidos. Con cargadores de hasta 400 kW, Walmart busca posicionarse como un actor relevante en la infraestructura de vehículos eléctricos.
Expansión acelerada de la red de carga de Walmart
La nueva actualización eleva a 78 las ubicaciones marcadas como "próximamente", frente a poco más de 30 anunciadas días atrás. Este salto refleja una estrategia clara: desplegar cargadores rápidos DC en tiendas clave para cubrir tanto áreas urbanas como corredores de alto tráfico.
Walmart acelera su red de carga rápida para vehículos eléctricos en 19 estados de EE. UU.
Actualmente, ya existen al menos 14 estaciones operativas, principalmente en estados como Texas, Arizona y Florida. A medida que entren en funcionamiento los nuevos puntos, Walmart consolidará una de las redes privadas de carga rápida más extensas del país.
Estados beneficiados
El plan abarca 19 estados, con especial peso en Texas, Utah y Florida, donde se concentran numerosas tiendas con instalaciones previstas. La combinación de supercenters y mercados de barrio permite integrar la carga de vehículos eléctricos en la rutina diaria de los clientes.
Alabama:
• Wetumpka Supercenter, 4538 US Highway 231, Wetumpka, AL 36092
Arizona:
• Supercenter Apache Junction, 2555 W Apache Trl, Apache Junction, AZ 85120
• Mesa Supercenter, 6131 E Southern Ave, Mesa, AZ 85206
• Phoenix Supercenter, 6150 S 35th Ave, Phoenix, AZ 85041
• San Tan Valley Supercenter, 1725 W Hunt Hwy, San Tan Valley, AZ 85143
• Tempe Supercenter, 1380 W Elliot Rd, Tempe, AZ 85284
Arkansas:
• Bentonville Neighborhood Market #2741, 3510 SE 14th St, Bentonville, AR 72712
• Bentonville Neighborhood Market #4376, 1400 N Walton Blvd, Bentonville, AR 72712
• Bentonville Neighborhood Market #4686, 906 SW Regional Airport Blvd, Bentonville, AR 72712
• Centerton Neighborhood Market, 1800 E Centerton Blvd, Centerton, AR 72712
• Rogers Neighborhood Market, 5000 W Pauline Whitaker Pkwy, Rogers, AR 72758
• Springdale Supercenter, 4870 Elm Springs Rd, Springdale, AR 72762
Colorado:
• Colorado Springs Supercenter, 8250 Razorback Rd, Colorado Springs, CO 80920
• Monument Supercenter, 16218 Jackson Creek Pkwy, Monument, CO 80132
Florida:
• Clearwater Supercenter, 23106 US Highway 19 N, Clearwater, FL 33765
• Largo Neighborhood Market, 9020 Ulmerton Rd, Largo, FL 33771
• Largo Supercenter, 2677 Roosevelt Blvd, Largo, FL 33760
• New Port Richey Supercenter, 8745 State Road 54, New Port Richey, FL 34655
• Oldsmar Supercenter, 3801 Tampa Rd, Oldsmar, FL 34677
• Palm Bay Supercenter, 1040 Malabar Rd SE, Palm Bay, FL 32907
• Palm Harbor Supercenter, 35404 US Highway 19 N, Palm Harbor, FL 34684
• Pinellas Park Supercenter, 8001 US Highway 19 N, Pinellas Park, FL 33781
• Sanford Supercenter, 1601 Rinehart Rd, Sanford, FL 32771
Georgia:
• Ellenwood Supercenter, 2940 Anvil Block Rd, Ellenwood, GA 30294
• Locust Grove Supercenter, 4949 Bill Gardner Pkwy, Locust Grove, GA 30248
Iowa:
• Windsor Heights Supercenter, 1001 Calle 73, Windsor Heights, IA 50324
Illinois:
• Bloomingdale Supercenter, 314 West Army Trail Road, Bloomingdale, IL 60108
• Darien Supercenter, 2189 75th St, Darien, IL 60561
• Elk Grove Village Supercenter, 801 Meacham Rd, Elk Grove Village, IL 60007
• Morris Supercenter, 333 E US Route 6, Morris, IL 60450
• Skokie Supercenter, 3626 Touhy Ave, Skokie, IL 60076
Missouri:
• Lake Saint Louis Supercenter, 6100 Ronald Reagan Dr, Lake Saint Louis, MO 63367
North Carolina:
• Charlotte Supercenter, 1830 Galleria Blvd, Charlotte, NC 28270
• Concord Supercenter, 5825 Thunder Rd, Concord, NC 28027
• Huntersville Supercenter, 11145 Bryton Town Center Dr, Huntersville, NC 28078
• Indian Trail Supercenter, 2101 Younts Rd, Indian Trail, NC 28079
• Raleigh Supercenter, 8000 Town Dr, Raleigh, NC 27616
Nebraska:
• Omaha Supercenter #1637, 6304 N 99th St, Omaha, NE 68134
• Omaha Supercenter #5141, 16960 W Maple Rd, Omaha, NE 68116
New Jersey:
• Freehold Supercenter, 326 W Main St, Freehold, NJ 07728
Ohio:
• Cincinnati Supercenter, 4000 Red Bank Rd, Cincinnati, OH 45227
• Milford Supercenter, 201 Chamber Dr, Milford, OH 45150
Oklahoma:
• McAlester Supercenter, 432 S George Nigh Expy, McAlester, OK 74501
• Oklahoma City Supercenter #1626, 2000 W Memorial Rd, Oklahoma City, OK 73134
• Oklahoma City Supercenter #2804, 1801 Belle Isle Blvd, Oklahoma City, OK 73118
Pennsylvania:
• Cranberry Township Supercenter, Route 19, Cranberry Township, PA 16066
South Carolina:
• Indian Land Supercenter, 10048 Charlotte Hwy, Indian Land, SC 29707
Texas:
• Benbrook Supercenter, 8840 Benbrook Blvd, Benbrook, TX 76126
• Cross Roads Supercenter, 11700 US Highway 380, Cross Roads, TX 76227
• Crowley Supercenter, 1221 FM 1187, Crowley, TX 76036
• Dallas Supercenter #5147, 1521 N Cockrell Hill Rd, Dallas, TX 75211
• Fort Worth Supercenter #2980, 8520 N Beach St, Fort Worth, TX 76244
• Fort Worth Supercenter #3773, 9500 Clifford St, Fort Worth, TX 76108
• Grand Prairie Supercenter, 2225 W Interstate 20, Grand Prairie, TX 75052
• Hurst Supercenter, 1732 Precinct Line Rd, Hurst, TX 76054
• Irving Supercenter, 1635 Market PI Blvd, Irving, TX 75063
• Pflugerville Supercenter, 1548 FM 685, Pflugerville, TX 78660
• Plano Supercenter #2883, 8801 Ohio Dr, Plano, TX 75024
• Roanoke Supercenter, 1228 N Highway 377, Roanoke, TX 76262
• Rockwall Supercenter, 782 E Interstate 30, Rockwall, TX 75087
• Wylie Supercenter, 2050 N Highway 78, Wylie, TX 75098
Utah:
• Clinton Supercenter, 1632 N 2000 W, Clinton, UT 84015
• Draper Neighborhood Market, 1360 Draper Pkwy, Draper, UT 84020
• Layton Supercenter, 745 W Hill Field Rd, Layton, UT 84041
• Lindon Supercenter, 585 N State St, Lindon, UT 84042
• Ogden Supercenter, 1959 Wall Ave, Ogden, UT 84401
• Orem Supercenter, 1355 Sandhill Rd, Orem, UT 84058
• Salt Lake City Supercenter, 4627 S 900 E, Salt Lake City, UT 84117
• South Jordan Supercenter (2 ubicaciones), UT 84095
• Taylorsville Supercenter, 5469 S Redwood Rd, Taylorsville, UT 84123
• West Jordan Supercenter, 7671 S 3800 W, West Jordan, UT 84084
Washington:
• Auburn Supercenter, 762 Outlet Collection Way, Auburn, WA 98001
• Battle Ground Supercenter, 1201 SW 13th Avenue, Battle Ground, WA 98604
• Bellingham Store, 4420 Meridian St, Bellingham, WA 98226
• Bonney Lake Supercenter, 19205 State Route 410 E, Bonney Lake, WA 98391
• Vancouver Supercenter, 14505 NE Fourth Plain Blvd, Vancouver, WA 98682
Aunque no hay fechas exactas para cada apertura, se espera que el despliegue tome varios meses e incluso se extienda durante 2026. Además, los trámites de permisos ya identificados sugieren que Walmart podría sumar más de 200 ubicaciones en el futuro, ampliando aún más su red de carga rápida DC.
