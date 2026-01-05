MAYOR PELIGRO para inmigrantes en EE. UU.: "contratación histórica" de ICE genera preocupación por el alcance de sus próximas redadas

La llegada de 2026 inicia con un cambio radical en la política migratoria de Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha anunciado un aumento histórico en el número de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), lo que ha generado preocupación entre las comunidades migrantes y los defensores de los derechos humanos.

ICE duplica sus agentes tras "contratación histórica".

La medida representa un fortalecimiento histórico de la presencia de ICE en las calles y podría transformar la forma en que se llevan a cabo las operaciones de control migratorio en el país.

"Contratación histórica" del ICE preocupa a inmigrantes por próximas redadas

De acuerdo con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), el número de agentes activos pasó de 10,000 a 22,000, lo que representa un aumento del 120 %. Las autoridades federales califican este incremento como una "contratación histórica" y aseguran que la expansión permitirá llevar a cabo operaciones que antes se consideraban imposibles.

ICE destacó en un comunicado que esta nueva fuerza permitirá "hacer lo que nos dijeron que no se podía hacer", lo que ha generado un amplio debate sobre el alcance y la intensidad de las futuras operaciones de detención y deportación.

El DHS anunció una expansión histórica de ICE.

Con esta ampliación, la agencia cuenta ahora con la capacidad de realizar redadas más frecuentes y de ampliar sus operativos de control migratorio en distintas regiones del país, aunque aún no se han especificado los criterios de despliegue ni las zonas prioritarias.

Reacciones mixtas a la expansión de ICE en Estados Unidos

Según el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), la expansión responde a la necesidad de reforzar la seguridad nacional y garantizar el cumplimiento de la ley, un enfoque respaldado tanto por sectores conservadores como por defensores de políticas migratorias estrictas.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y líderes comunitarios advierten sobre posibles consecuencias negativas, como el aumento del miedo en las comunidades migrantes, un mayor número de detenciones y la posibilidad de separaciones familiares. Los críticos señalan que la intensificación de las operaciones podría afectar de manera significativa la vida cotidiana de las personas en situación migratoria irregular y generar tensiones en distintas regiones del país.

El aumento récord de agentes de ICE marca un punto de inflexión en la política migratoria de Estados Unidos, donde el equilibrio entre seguridad y derechos humanos sigue siendo un tema central de debate y supervisión.