¡Atención! Recientemente, ciertas organizaciones que defienden la Primera Enmienda en EE. UU. coinciden en que los ciudadanos americanos tienen el derecho de observar y grabar a los agentes del orden y a otros funcionarios públicos mientras llevan a cabo sus funciones en espacios públicos. Con ello, se busca promover la rendición de cuentas del poder público.

Sin embargo, este derecho presenta limitaciones y genera un gran debate: grabar no implica interferir en las labores de los oficiales, quienes pueden establecer restricciones para asegurar la seguridad y el orden público. Por ejemplo, pueden solicitar que las personas mantengan una distancia adecuada o que despejen aquellas áreas. ¿Podrías recibir sanciones si incumples el pedido de los agentes ICE?

Es importante saber que, si bien, una persona puede considerar que una orden es injusta o incluso inconstitucional, los expertos han señalado que no se puede desobedecer en el momento. Como se menciona, los estadounidenses tienen derecho a mirar y grabar a agentes del orden y a otros funcionarios a la hora de realizar sus operativos en la vía pública.

Ken Paulson, director del Free Speech Center de la Universidad Estatal de Middle Tennessee, no dudó en conversar con USA Today y resaltar que es posible manifestar desacuerdo, pero siempre se debe cumplir con la instrucción del agente.

Asimismo, se ha confirmado que cualquier reclamo debe realizarse posteriormente, ante un juez, y no durante el operativo. Cabe señalar que el derecho a observar y grabar no varía según la naturaleza del agente, ya sea local, estatal o federal.

La agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), al ser un organismo gubernamental, está sujeta a las mismas normativas generales cuando opera en espacios públicos.

¿Los estados sí pueden limitar dónde grabar y dar sanciones?

Bajo este contexto, es importante saber que el derecho a observar y grabar en espacios públicos es un principio que se aplica independientemente de si el agente involucrado es local, estatal o federal. Por ello, el ICE, al ser una entidad gubernamental, debe adherirse a las mismas normativas generales que rigen estas actividades.

En cuanto a la posibilidad de que los estados impongan restricciones sobre los lugares donde se puede grabar, algunos han intentado implementar "zonas de seguridad" alrededor de las escenas policiales. No obstante, varias de estas legislaciones han sido desafiadas en los tribunales.

Por ejemplo, en Arizona, una norma que prohibía grabar a menos de 8 pies fue declarada inconstitucional, mientras que, en Indiana, una ley que establecía un límite de 25 pies fue anulada por su vaguedad. Otros estados, como Florida, Tennessee y Louisiana, también enfrentan litigios similares. Hasta el momento, no hay un acuerdo claro sobre la distancia exacta que se permite para grabar.