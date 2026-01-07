- Hoy:
ALERTA para inmigrantes venezolanos en EE. UU.: el gobierno no cambia su política y sigue con las deportaciones tras la captura de Maduro
Pese a la captura de Nicolás Maduro, la administración Trump mantiene políticas migratorias restrictivas contra venezolanos en EE. UU.
La situación de cientos de miles de inmigrantes venezolanos en Estados Unidos sigue marcada por una profunda incertidumbre tras la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por fuerzas estadounidenses.
PUEDES VER: PELIGRO para inmigrantes que envían dinero desde EE. UU.: Gobierno de Trump crea nuevo impuesto a las remesas
Pero lejos de brindar alivio, el gobierno de Donald Trump no ha modificado su política migratoria contra los venezolanos, continuando con esfuerzos de deportación y la eliminación de protecciones legales.
Continuidad de deportaciones y eliminación de protecciones
A pesar de que muchos venezolanos en Estados Unidos celebraron la detención de Maduro, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha confirmado que los vuelos de deportación hacia Venezuela continúan incluso tras el arresto y el proceso judicial que enfrenta el exmandatario.
Inmigrantes venezolanos en EE. UU. siguen enfrentando deportaciones pese a la captura de Maduro.
Además, la administración ha promovido y permitido la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para cientos de miles de venezolanos que residían legalmente en el país. El TPS, que protege a inmigrantes de deportación debido a crisis en sus países de origen, fue renovado en años recientes pero luego revocado por la administración.
Impacto en la comunidad venezolana
Los venezolanos en Estados Unidos enfrentan un panorama complejo. La crisis migratoria venezolana ya había provocado que cerca de 764.000 migrantes vivieran en EE. UU., según estimaciones del Migration Policy Institute, una cifra que ha generado desafíos legales y humanitarios para quienes buscan asilo o estatus legal.
Organizaciones y activistas han pedido a la administración reinstaurar protecciones como el TPS para evitar deportaciones masivas, argumentando que las condiciones en Venezuela siguen siendo peligrosas. A pesar de estas demandas, las políticas actuales no han cambiado tras la captura de Maduro, y la comunidad continúa enfrentando incertidumbre sobre su estatus, acceso a empleo y posibilidad de permanecer en el país.
