¡BUENAS NOTICIAS! Influencers y creadores de contenido adulto migrantes podrán obtener visa de trabajo a EE. UU.

A pesar de la dura política migratoria que viene aplicando desde inicios de 2025 la administración de Donald Trump en los Estados Unidos, recientemente se ha incluido dentro de la visa de trabajo O-1 a influencers y creadores de contenido para adultos como OnlyFans, pero deben cumplir requisitos muy específicos.

Ten cuenta lo siguiente: que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) no otorgará esta visa basado en el número de seguidores ni la plataforma, todo lo contrario, se aprobará presentando evidencia de un éxito sostenido, así como de reconocimiento independiente, a la vez de una demanda del mercado vinculado a la persona.

La agencia federal es consciente que en la actualidad, los medios de información han migrado hacia la plataformas digitales, entre las principales destacan Instagram, YouTube y, sobre todo, TikTok, tal y como lo detalla un artículo del Financial Times asegura que la Visa O-1 tiene cada vez más solicitantes al incluir personalidades de las redes sociales, pero también creadores de contenido en OnlyFans.

En principio, este visado está destinado para personas con habilidades extraordinarias en las artes, estando asociada con los artistas intérpretes o ejecutantes, músicos, entre otras figuras creativas, cuyas solicitudes serán evaluadas caso por caso, cuya decisión se basará en los documentos que prueben logros en este ámbito.

Algunos hombres de leyes, como Andre Matias, abogado de Altius Inmigration Law, dijo: "Los influencers y creadores de Onlyfans que califican para visas O-1 pueden causar sorpresa, pero, legalmente, tiene sentido".

Esta inclusión ha causado mucho revuelo, ya que surge la pregunta si es que el hecho de tener seguidores en redes sociales, las interacciones en línea o los "me gusta" son una media válida para darle a alguien una visa de trabajo en los Estados Unidos: "No creo que deban prevalecer sobre métricas tradicionales como premios, publicaciones importantes o reconocimiento institucional. La ley de inmigración tampoco exige que esas métricas sean idénticas en todos los campos. El estándar O-1 es regulatorio y se basa en evidencia. El USCIS pregunta si el solicitante ha cumplido con los criterios establecidos en las regulaciones y ha demostrado un reconocimiento sostenido en el campo relevante mediante evidencia creíble y objetiva. El análisis se centra en cómo esa evidencia se ajusta a los criterios, no en si se ajusta a un patrón tradicional o familiar", dijo Matias.

OnlyFans, una industria más lucrativa que compañías tecnológicas multimillonarias

Sin embargo, no podemos negar como el rubro de los creadores de contenido ha crecido enormemente convirtiéndose en una industria millonaria. Por ejemplo, en octubre de 2025, Barchart realizó un informe donde señalaba que OnlyFans genera 37,6 millones de dólares en ingresos por empleado, cifras superiores gigantes de la tecnología como Nvidia (3,6 millones), Apple (2,4 millones), Meta (2.2 millones) y Google (1,9 millones).

Y este no sería el caso, dado que USCIS ahora ya considera los deportes electrónicos como logros que forman parte de la evidencia de una habilidad extraordinaria, el mismo criterio que se aplicará a influencer como a creadores de OnlyFans: "Lo que importa es si la evidencia demuestra un verdadero reconocimiento en el mercado, una aclamación sostenida y una distinción con respecto a otros en el sector. Estos creadores e influencers aún necesitan demostrar que están entre los pocos que han llegado a la cima de su campo. Cuando se demuestre eso, el sistema no se está diluyendo, sino que se está aplicando de forma consistente a nuevos datos", sentenció.