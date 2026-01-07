Donald Trump CIERRA la puerta: casarse con un estadounidense ya NO garantiza la green card tras NUEVAS REGLAS

Casarse con un ciudadano estadounidense dejó de ser un camino “seguro” hacia la residencia permanente. Las autoridades migratorias ahora aplican revisiones mucho más estrictas para detectar posibles matrimonios celebrados con fines exclusivamente migratorios.

Aunque la legislación permite que un ciudadano solicite la visa K-1 para su prometido(a) extranjero(a) y que luego se inicie el trámite de residencia, el proceso ya no es automático ni predecible.

Más controles ordenados desde la Casa Blanca

De acuerdo con expertos en inmigración, estas medidas se enmarcan en nuevas directrices impulsadas durante la administración de Donald Trump, que buscan frenar fraudes migratorios vinculados a uniones matrimoniales.

USCIS endurece controles y pone en riesgo residencias por matrimonio.

El abogado Kevin J. Stewart explicó en Newsweek que hoy cualquier solicitud de residencia enfrenta un nivel de escrutinio superior, pero que vivir juntos se ha convertido en un factor decisivo para validar la relación.

Vivir separados puede ser una señal de alerta

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. presta especial atención a las parejas que no comparten domicilio, incluso cuando están legalmente casadas.

Para las autoridades, la falta de convivencia puede interpretarse como una señal de alerta, ya que en muchos casos ha sido utilizada como estrategia para obtener beneficios migratorios sin una relación auténtica.

¿Qué pasa si la separación es justificada?

Abogados aclaran que existen situaciones válidas como trabajo, estudios o compromisos familiares que obligan a las parejas a vivir en distintos lugares. Sin embargo, en estos casos se recomienda presentar pruebas sólidas, como contratos laborales, comunicaciones constantes, cuentas compartidas y evidencia de apoyo financiero mutuo.

Además de la convivencia, los oficiales migratorios analizan responsabilidades económicas conjuntas, historial de la relación y coherencia en los documentos presentados.

Riesgo de rechazo y procesos más largos

Especialistas advierten que cuando la documentación es inconsistente o la relación parece artificial, el trámite puede demorarse considerablemente o incluso terminar en una negativa definitiva.

Como resumen claro del nuevo escenario, el abogado Brad Bernstein sostiene que estar casado no equivale a obtener la green card, y que hoy más que nunca, la vida en común es clave para convencer a inmigración.