- Hoy:
- Partidos de hoy
- Barcelona vs Athletic
- Marathón vs. Olimpia
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Liga Peruana de Vóley
ALERTA internacional: Estados Unidos CAZA petrolero fugitivo tras semanas de persecución cerca de Venezuela
El buque, vinculado a redes de crudo venezolano, fue interceptado en alta mar luego de evadir abordajes y cambiar bandera para eludir sanciones estadounidenses.
Fuerzas estadounidenses lograron interceptar este miércoles en el Atlántico Norte al petrolero ‘Marinera’, anteriormente conocido como ‘Bella 1’, tras una prolongada persecución de casi tres semanas. La operación, liderada por la Guardia Costera de EE.UU., forma parte de los esfuerzos para hacer cumplir sanciones contra embarcaciones que evaden controles y transportan crudo relacionado con Venezuela.
PUEDES VER: Hotel emblemático en Estados Unidos DESAFÍA al ICE y al DHS, les CIERRA las puertas y los DENUNCIA: "Esto es INACEPTABLE"
Un barco que intentó escapar cambiando identidad
El buque intentó evadir a las autoridades desde diciembre cuando rechazó un abordaje y se adentró en el océano. Para dificultar su captura, la tripulación modificó el nombre del navío y pintó una bandera rusa en el casco, además de cambiar su matrícula en un intento de disfrazar su verdadera identidad.
El buque cambió nombre y bandera, pero fue capturado por fuerzas estadounidenses.
Según autoridades estadounidenses, la maniobra no detuvo la persecución, que continuó hasta que finalmente fue abordado sin resistencia en alta mar.
Tensión geopolítica y apoyo ruso
Mientras se llevaba a cabo la persecución, medios informaron que Rusia envió un submarino para escoltar el petrolero fugitivo, aunque no se encontraba cerca en el momento del abordaje final. Moscú también ha exigido un trato “humano y digno” para la tripulación tras la interceptación.
Parte de una serie de operaciones contra "flota fantasma"
Este arresto se suma a otros recientes contra buques vinculados al transporte de crudo venezolano que buscaban evadir sanciones estadounidenses mediante cambios de bandera y nombres. Washington sostiene que estas acciones forman parte de una campaña para frenar el comercio ilícito de petróleo y hacer cumplir las restricciones económicas vigentes.
- 1
La PEOR NOTICIA para inmigrantes del 2026: Gobierno de Trump suspende visas y Green Card para personas de estos países
- 2
PELIGRO para inmigrantes que envían dinero desde EE. UU.: Gobierno de Trump crea nuevo impuesto a las remesas
- 3
MALAS NOTICIAS para inmigrantes con Medicaid o SNAP: Trump revive política que FRENA la obtención de la Green Card
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 44.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90