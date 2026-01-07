Florida podría reforzar sus políticas migratorias mediante la apertura de nuevos centros de detención de inmigrantes, mientras el gobernador Ron DeSantis busca ampliar la capacidad del estado para retener y deportar a personas indocumentadas. Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos del gobierno estatal por fortalecer la cooperación con agencias federales y locales en materia migratoria.

Ron DeSantis solicita aprobación federal para tercer centro de detención de inmigrantes en Florida

El gobernador Ron DeSantis anunció que el estado está a la espera de la aprobación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para abrir un tercer centro de detención de inmigrantes en la región del Panhandle.

"Entonces, si lo aprueban, lo abriremos. Si no lo aprueban, esperaremos, y está bien. Pero creo que debería ser aprobado, ya que no creo que tengan el espacio de detención necesario", señaló DeSantis durante una conferencia de prensa en la antigua Institución Correccional Baker, donde actualmente opera el segundo centro de detención, conocido como Deportation Depot, según informó Associated Press.

El gobernador también mencionó la opción de construir una cuarta instalación en el sur de Florida, cerca de los Everglades, donde ya existe un centro de detención apodado Alligator Alcatraz.

La secretaria de prensa de DeSantis, Molly Best, aclaró que las ubicaciones definitivas solo se darán a conocer tras la aprobación federal: "Hasta que esta y la ubicación adicional propuesta en el sur de Florida hayan sido aprobadas y finalizadas, no podemos proporcionar detalles adicionales. ¡Estén atentos!", indicó a Associated Press.

¿Cuál es el impacto de la política de detención de inmigrantes en Florida?

Según DeSantis, durante el último año Florida arrestó a 10,000 inmigrantes en situación irregular mediante una iniciativa conjunta entre agencias estatales y federales. A esta cifra se suman otros 10,000 arrestos realizados por autoridades locales, lo que eleva el total a 20,000 personas detenidas. "El 63 % de los arrestados tenía un arresto o condena criminal", afirmó el gobernador a Associated Press.

Florida se ha posicionado como líder entre los estados republicanos en la construcción de centros de detención para inmigrantes, siguiendo la agenda del expresidente Donald Trump. DeSantis ha defendido estas medidas como necesarias para aumentar la capacidad de detención y deportación, mientras que la administración Trump ha destacado los esfuerzos del estado como un modelo para otras jurisdicciones.