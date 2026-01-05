PELIGRO para inmigrantes que envían dinero desde EE. UU.: Gobierno de Trump crea nuevo impuesto a las remesas

La gran mayoría de inmigrantes en los Estados Unidos trabajan sin descanso de sol a sol, no solo para tener un vida digna en la tierra del tío Sam, sino también enviar dinero a sus familias en sus países de origen, apoyo económico que resulta crucial para millones, pero que podría verse afectado con el nuevo impuesto para las remesas.

¿De qué trata el nuevo impuesto para las remesas en los Estados Unidos?

Y es que desde el jueves 1 de enero de 2026 entró en vigencia la ley One Big Beautiful Bill Act (OBBBA) el cual, entre otras cosas, que en el caso particular de la remesas se trata de un impuesto federal del 1 por ciento el cual, de todas maneras, afectará a los millones de inmigrantes legales e ilegales que radican en EE. UU.

Pero, mucho ojo, porque este impuesto solo es aplicable para las remesas enviadas en efectivo, cheques o giros postales, el mismo no afecta para las transacciones electrónicas hechas desde cuentas bancarias, billeteras digitales o tarjetas físicas.

En la sección 4475 del portal oficial del Congreso de los Estados Unidos, el cobro se aplicará a bancos y empresas que envíen dinero, el mismo que será transferido al Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Mucho ojo a esto, que es importante, pues el impuesto en mención no afecta el monto que recibe el destinatario, pues este siempre es asumido por quien realiza el envío.

¿Cómo afectará a los inmigrantes en EE. UU. el nuevo impuesto a las remesas?

Univisión consultó con algunos expertos al respecto. Por ejemplo, Western Union, hizo un cálculo de los efectos de este nuevo impuesto, aduciendo que el mismo podría provocar una caía en el volumen total de las remesas del 1,6 por ciento. Estados como California o Texas podrían sentir el peso de esta medida, ya que desde ambos lugares es donde más remesas se envían hacia México.

Se prevé caídas del 9 y 3 por ciento, respectivamente, aunque esto podría motivar un mayor uso de plataformas digitales, pero tampoco se descarta que no pocos recurran a canales informales para no pagar el impuesto.

Expertos creen que el nuevo impuesto podría afectar de forma seria a las familias en los países de origen de los inmigrantes, de cuyo dinero dependen temas de vital importancia como la educación, el pago de vivienda o la alimentación.