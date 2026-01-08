PELIGRO para inmigrantes en Florida: ICE detiene a mujer en USCIS durante trámite migratorio en Tampa

Una inmigrante hispana fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en una plaza comercial de Tampa, Florida, luego de salir de una oficina del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

El arresto quedó registrado en vídeo por testigos, quienes captaron el momento en que la mujer suplicaba ayuda mientras era interceptada por los oficiales. Las imágenes la muestran caminando por un pasillo del centro comercial cuando ocurrió la detención.

ICE y los trámites migratorios

De acuerdo con los testigos, la mujer acababa de acudir a un centro de USCIS, donde los inmigrantes deben cumplir con los requisitos obligatorios como la toma de huellas fotografías y otros datos biométricos para avanzar sus procesos migratorios. Comerciantes locales señalaron que nunca habían presenciado un operativo de esta magnitud dentro de la plaza comercial.

ICE detiene a mujer en USCIS durante trámite migratorio.

Este tipo de detenciones en lugares asociados a trámites legales aumenta la sensación de vulnerabilidad entre la comunidad inmigrante, que considera estos centros como espacios seguros para cumplir con sus obligaciones ante el gobierno estadounidense.

Temor y preocupación entre la comunidad

El arresto provocó miedo entre otros inmigrantes presentes en la plaza comercial. Algunos relataron que llegaron a Estados Unidos huyendo de crisis políticas o sociales en sus países, y ver un operativo de ICE en un espacio público vinculado a trámites legales incrementa su sensación de inseguridad.

Hasta el momento, las razones específicas por las que la mujer fue detenida no han sido aclaradas por ICE, y la agencia tampoco respondió a solicitudes de información sobre el estatus migratorio de la detenida. Testigos y comerciantes coinciden en que es urgente esclarecer la legalidad y el motivo de estas acciones para proteger a la comunidad.