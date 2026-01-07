¡INDIGNADOS! Maestros de Baltimore exigen proteger a estudiantes inmigrantes ante operativos de ICE

La indignación crece entre los maestros del condado de Baltimore. Integrantes de la Asociación de Maestros del Condado de Baltimore (TABCO) exigieron este martes a la junta escolar medidas urgentes para proteger a estudiantes inmigrantes frente a posibles operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dentro de las escuelas.

El reclamo surge luego de que la Asamblea de Representantes de TABCO aprobara una iniciativa para reforzar las protecciones a estudiantes inmigrantes y a aquellos que viven en hogares de estatus migratorio mixto, ante el temor creciente que, según denuncian, ya está afectando la asistencia escolar.

Rechazo a operativos migratorios en las escuelas

A través de la propuesta titulada "Política formal obligatoria para proteger a los estudiantes de las leyes migratorias", el sindicato busca impedir que ICE u otras agencias migratorias accedan a las instalaciones escolares o a los estudiantes sin una orden judicial firmada por un juez federal.

Maestros de Baltimore exigen que las escuelas sean espacios seguros para estudiantes inmigrantes.

Los líderes sindicales reclamaron a las Escuelas Públicas del Condado de Baltimore (BCPS) que adopten una política clara que evite que alumnos sean retirados ilegalmente de sus entornos de aprendizaje, una situación que consideran contraria al rol de las escuelas como espacios seguros.

"Los estudiantes tienen miedo de ir a la escuela"

"En este momento, hay estudiantes que tienen demasiado miedo de asistir a la escuela. Esto es inaceptable y perjudicial tanto para estos estudiantes como para la comunidad", afirmó Kelly Olds, presidenta de TABCO, en un comunicado.

La política solicitada también prohibiría la recolección, seguimiento o intercambio del estatus migratorio de los estudiantes, limitaría el uso de recursos escolares en operativos migratorios y establecería mecanismos de rendición de cuentas para el personal que viole estas normas. Además, incluye capacitación sobre cómo responder ante acciones de ICE y apoyo basado en trauma para consejeros escolares.

Antecedentes y tensión con ICE

En marzo de 2025, la Junta de Educación del Condado de Baltimore aprobó una resolución que reforzó la protección de estudiantes inmigrantes, garantizando su derecho a acceder a la educación sin miedo ni intimidación.

Sin embargo, el debate se intensificó luego de que en octubre el condado acordara colaborar con ICE, permitiendo que la agencia tomara custodia de detenidos antes de su liberación. Esa decisión generó protestas comunitarias y renovó las preocupaciones de educadores y familias inmigrantes.