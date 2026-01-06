El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) publicó una regla final que transforma el sistema de selección de la visa de trabajador calificado H-1B, priorizando las solicitudes con salarios más altos en lugar de un sorteo aleatorio.

El cambio, que entrará en vigor el 27 de febrero de 2026, ha generado críticas entre universidades, asociaciones educativas y defensores de estudiantes internacionales, quienes advierten que la medida dificultará el acceso al programa para profesionales en el inicio de su carrera.

Cómo cambia la selección de la visa H-1B

Actualmente, el programa H-1B tiene un límite anual de 65.000 visas, más 20.000 adicionales reservadas para estudiantes internacionales con títulos de posgrado obtenidos en Estados Unidos. Ambas categorías funcionan hoy mediante una lotería aleatoria.

USCIS priorizará salarios altos en la visa H-1B, afectando a graduados internacionales.

Con la nueva norma, ese sistema será reemplazado por una selección ponderada basada en los niveles salariales del sistema OEWS. Las solicitudes del Nivel IV ingresarán cuatro veces al proceso; Nivel III, tres veces; Nivel II, dos veces; y Nivel I, una sola vez, reduciendo significativamente las probabilidades para puestos de nivel inicial.

Críticas de universidades y organizaciones educativas

Diversas organizaciones educativas han expresado su preocupación por el impacto del cambio. Según NAFSA, los graduados recientes y trabajadores en posiciones iniciales verán disminuir notablemente sus posibilidades de obtener la visa H-1B.

Un consorcio de 19 asociaciones de educación superior advirtió que la norma podría reducir drásticamente el acceso al programa incluso para quienes completaron maestrías o doctorados en universidades estadounidenses, afectando la retención de talento formado en el país.

Postura del gobierno y contexto migratorio

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defendió la medida señalando que el nuevo sistema permitirá asignar visas a trabajadores más calificados y mejor remunerados, sin excluir por completo a los demás niveles salariales. Según la agencia, la reforma es coherente con la intención del Congreso para el programa H-1B.

La regla se suma a otros cambios impulsados por el presidente Donald Trump, como la introducción en 2025 de una tarifa de US$100.000 para ciertas peticiones H-1B, aunque USCIS aclaró que los estudiantes internacionales que ya se encuentran en Estados Unidos estarán exentos de ese pago.