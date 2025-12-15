¡Mucha atención! Una reciente, pero importante modificación en la política del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha generado mucha preocupación e incertidumbre en diversos inmigrantes detenidos en el país americano.

Y es que, según la información de diversos medios y entidades, esta actualización establece la denegación de sus solicitudes de residencia legal o asilo sin la posibilidad de una audiencia, lo que ha suscitado debate sobre el debido proceso y los derechos de los solicitantes. A continuación, todos los detalles y los últimos cambios.

Inmigrantes detenidos: esta actualización de USCIS los perjudica al solicitar residencia o asilo

La última guía, la cual fue emitida el 5 de diciembre sin previo aviso, evidencia ciertas restricciones para los funcionarios federales de inmigración en relación con la recolección de huellas dactilares y fotografías, conocidas como biometría, de inmigrantes en centros de detención.

Según la nueva normativa y los diversos portales, tales como migrantinsider.com, esta recolección solo podrá llevarse a cabo si los extranjeros detenidos están enfrentando procedimientos de deportación activos en un tribunal de inmigración.

Esta actualización de USCIS perjudica a inmigrantes detenidos. ¿Por qué?

Por su parte, varios expertos en inmigración han resaltado que esta medida genera un gran dilema administrativo, pues los solicitantes que se encuentran en detención no pueden salir de las instalaciones para cumplir con las citas biométricas obligatorias en los centros de servicio público. Según la nueva política, USCIS rechazará automáticamente las solicitudes de los que no se presenten, alegando "abandono".

"Esto implica que si una persona está encarcelada y solo tiene un beneficio pendiente ante el USCIS, este no enviará oficiales al centro de detención para recolectar datos biométricos, incluso si familiares o abogados lo solicitan", se lee en un análisis legal de Shepelsky Law Group, que sigue de cerca estos cambios.

Vale mencionar que a esta modificación se une a una actualización del Manual de Políticas del USCIS, la cual ahora anulará acuerdos informales previos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), los cuales permitían la colaboración entre agencias para la recolección de huellas dactilares de migrantes detenidos.

¿Por qué es silenciosa esta actualización y afecta a los extranjeros detenidos?

Por varios años, los inmigrantes que han estado buscando obtener tarjetas de residencia, permisos de trabajo o asilo han tenido que presentar datos biométricos para las verificaciones de antecedentes del FBI. Para aquellos que no estaban detenidos, este proceso se realizaba en los Centros de Apoyo a las Solicitudes locales.

No obstante, los solicitantes en detención eran atendidos mediante una coordinación previa entre agentes federales, quienes recopilaban la información en cárceles o instalaciones del ICE. Pero ahora, una nueva guía interrumpe esta colaboración para aquellos que, a pesar de estar detenidos por ICE, tienen solicitudes de beneficios pendientes con USCIS y no están en procedimientos de deportación activos ante un juez.

Según el manual revisado, USCIS no autoriza la recolección de datos biométricos de estos individuos, asimismo, rechazará solicitudes de beneficios migratorios por abandono si el solicitante no asiste a su cita programada, a pesar de que no pueda hacerlo de manera física.