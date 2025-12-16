- Hoy:
INDIGNACIÓN en escuela de Georgia: administradores PROHÍBEN a los maestros hablar sobre ICE y apoyar a estudiantes inmigrantes
En la escuela secundaria Sequoyah, docentes y estudiantes enfrentan ansiedad y trauma debido a la amenaza de detenciones migratorias cerca de las aulas.
Jonathan Peraza Campos, maestro en la escuela secundaria Sequoyah en Doraville, Georgia, informó que diariamente recibe estudiantes ansiosos y llorando porque un familiar ha sido detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El docente había colocado en su salón el número de una línea directa de apoyo a familias inmigrantes, pero un administrador le solicitó retirarlo y le indicó no hablar sobre ICE en la escuela.
"Somos seres humanos atacados y humillados por apoyar a nuestros estudiantes y vecinos, y nos dicen que ignoremos y censuremos", declaró ante la Junta de Educación del Condado de DeKalb el 8 de diciembre.
Maestros y defensores exigen mayor apoyo para estudiantes inmigrantes
Administración escolar prohíbe a los maestros hablar de ICE y ayudar a estudiantes inmigrantes.
Maestros, estudiantes y defensores de la comunidad han solicitado al Distrito Escolar del Condado de DeKalb que brinde un mayor apoyo a los alumnos que viven con miedo a las redadas migratorias. Entre las peticiones se incluyen protocolos más claros para proteger a los estudiantes, recursos culturalmente sensibles sobre el trauma y la contratación de personal que represente a las comunidades inmigrantes, especialmente latinas y mayas.
Jennifer Caracciolo, portavoz del distrito, indicó que están investigando la situación y revisando protocolos con los directores. Subrayó que toda enseñanza debe ajustarse a los estándares académicos estatales. Además, explicó que el número de la línea directa fue retirado tras quejas de padres que afirmaban que molestaba a sus hijos.
El superintendente interino Norman C. Sauce III aseguró: "La seguridad de nuestros estudiantes es y siempre será nuestra máxima prioridad".
Contexto de ICE en Georgia
Aunque Trump facultó a ICE para entrar en zonas sensibles como escuelas, no se han confirmado redadas dentro de escuelas públicas de DeKalb. Sí se han reportado detenciones cerca de escuelas o en comunidades donde viven estudiantes y sus familias.
Los directores deben seguir procedimientos estrictos: los oficiales deben dirigirse a un administrador, presentar una orden judicial y esperar la verificación del departamento de policía del distrito antes de acceder a estudiantes o información académica.
