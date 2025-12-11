ALERTA para inmigrantes en New Hampshire: la policía realiza 13 ARRESTOS en colaboración con ICE

En los últimos meses, la policía de Troy, New Hampshire, ha realizado 13 arrestos por inmigración, la mayoría relacionados con infracciones de tráfico. Esto ha sido posible gracias al acuerdo 287(g), que permite a las autoridades locales colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Este pacto, implementado en varias agencias de New Hampshire, convierte a la policía local en una extensión de las fuerzas migratorias federales.

El jefe de policía de Troy, David Ellis, defiende esta medida, asegurando que mejora la seguridad pública y que todos deben "responder por sus actos", sin importar su estatus migratorio. Sin embargo, ha generado fuerte oposición, especialmente de grupos de derechos civiles, que afirman que los acuerdos 287(g) erosionan la confianza en las autoridades locales y aumentan el miedo en las comunidades inmigrantes.

Acuerdo 287(g): ¿Mejora la seguridad o crea desconfianza?

El acuerdo 287(g) permite a las agencias de policía locales y estatales colaborar directamente con ICE en la aplicación de leyes de inmigración. A pesar de que los defensores de este acuerdo aseguran que mejora la seguridad pública y amplía el alcance de la ley, los críticos argumentan que genera un ambiente de miedo y desconfianza.

Policía de Troy, NH, realiza arrestos por inmigración en colaboración con ICE.

Según la ACLU (Unión Estadounidense por las Libertades Civiles), la colaboración entre ICE y la policía local desincentiva a los inmigrantes a comunicarse con las autoridades, incluso cuando son víctimas de delitos, por temor a ser detenidos y deportados.

El jefe Ellis ha defendido su postura, afirmando que no tiene intención de atacar a los inmigrantes legales, pero que las personas deben responder por sus actos independientemente de su estatus migratorio. Sin embargo, la comunidad inmigrante ve con preocupación cómo estas políticas locales afectan su seguridad y bienestar, pues los arrestos se realizan incluso por faltas menores, como infracciones de tráfico.

Arrestos fuera de los tribunales: ¿Un riesgo para los inmigrantes?

Uno de los aspectos más controversiales de los arrestos realizados por la policía de Troy es la detención de personas fuera de los tribunales. Recientemente, un inmigrante brasileño fue arrestado fuera de un juzgado en Keene, NH, tras una infracción de tráfico. Este tipo de arrestos, que se realizan en espacios públicos y cercanos a las instituciones judiciales, genera un clima de temor entre los inmigrantes, quienes ahora temen que ICE pueda estar esperando fuera del tribunal.

Gilles Bissonnette, director legal de la ACLU de New Hampshire, ha señalado que este tipo de arrestos socavan el debido proceso y perjudican la relación entre la comunidad inmigrante y la policía local. La preocupación radica en que los inmigrantes que se ven involucrados en incidentes menores, como accidentes de tránsito, podrían enfrentar la detención migratoria sin que haya pruebas suficientes de que hayan cometido delitos graves.