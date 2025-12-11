¡ATENCIÓN! EE. UU. planea nueva normativa para inmigrantes: historial de redes sociales de los últimos 5 años sería OBLIGATORIO para entrar al país

La administración de EE. UU. ha propuesto un cambio radical en sus políticas de seguridad migratoria que afectará a millones de viajeros internacionales. Según la nueva normativa, los inmigrantes que deseen ingresar al país, incluidos los ciudadanos de los países que participan en el Programa de Exención de Visa (ESTA), deberán proporcionar un historial completo de sus redes sociales de los últimos 5 años como parte del proceso de autorización.

Esta medida se encuentra actualmente en fase de consulta pública y podría modificar los requisitos de entrada al país para miles de personas anualmente. El objetivo de esta nueva normativa es fortalecer los controles de seguridad del gobierno estadounidense, alineando el proceso de entrada con los protocolos de vigilancia más estrictos.

Nuevas exigencias para los solicitantes de visa y autorización ESTA

Al aprobarse esta nueva normativa, los solicitantes de la autorización ESTA deberán detallar todas sus cuentas en redes sociales de los últimos 5 años, incluyendo plataformas populares como Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn y TikTok, entre otras. Este cambio representará una modificación significativa en el proceso de entrada a EE. UU., añadiendo una capa adicional de verificación digital que antes no existía.

EE. UU. podría exigir historial de redes sociales para ingresar al país.

Esta medida afectaría a los ciudadanos de los países que participan en el Programa de Exención de Visa (ESTA), que hasta ahora solo requerían una declaración sencilla de cuentas digitales. Con la nueva normativa, el proceso se volvería más exhaustivo, exigiendo también información adicional como números de teléfono, correos electrónicos utilizados en el período mencionado y metadatos de las imágenes compartidas.

Aunque la CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza) justifica la iniciativa como una forma de fortalecer la seguridad nacional, críticos de la medida advierten que podría invadir la privacidad de los viajeros y afectar negativamente el turismo hacia EE. UU.

Repercusiones en la privacidad y la libertad de expresión

El impacto de esta propuesta podría ser significativo, especialmente en términos de privacidad digital. La nueva normativa obligaría a los inmigrantes a compartir detalles personales que antes no se requerían, lo que genera preocupaciones sobre posibles violaciones de la privacidad. Organizaciones de derechos humanos advierten que esta medida podría afectar la libertad de expresión, ya que los viajeros podrían sentirse intimidados o desmotivados a usar redes sociales por temor a repercusiones.

Muchos se cuestionan si la recopilación de estos datos realmente contribuirá a aumentar la seguridad en las fronteras de EE. UU.. Otras voces críticas señalan que el enfoque en las redes sociales podría ser ineficaz para identificar amenazas reales, y que existe un alto riesgo de discriminación o sesgo digital hacia ciertos grupos de viajeros. Las autoridades estadounidenses deberán considerar las implicaciones de privacidad y los efectos que esta nueva normativa tendría en el turismo y los negocios internacionales.