Javier Rabanal dio fuerte comentario sobre Jorge Fossati tras llegar a Universitario: "Es..."

Javier Rabanal es el nuevo técnico de Universitario de Deportes para afrontar la Liga 1 de la temporada 2026. En medio de esta llegada, el entrenador español fue entrevistado por una radio local, donde le consultaron sobre el cuadro merengue, dejando un fuerte comentario sobre Jorge Fossati, exentrenador crema.

Universitario decidió no continuar con los servicios de Fossati como director técnico, por lo que en cuestión de días hicieron oficial la llegada de Rabanal para ocupar dicho cargo.

En España, esta inesperada salida no pasó desapercibida. Por eso, en medio de la entrevista al exentrenador de Independiente del Valle, le consultaron sobre cómo veía que los seguidores del equipo blanco celebraran la partida del uruguayo tras su llegada, a pesar de haber salido campeón.

Para Javier Rabanal, Jorge Fossati es parte de la historia copera de Universitario de Deportes, ya que afirmó que fue el técnico que inició el camino del triplete, logrando dos copas en su palmarés.

Video: Radio Marca

"A mí me quedaba un año de contrato en Independiente del Valle, a Fossati también le quedaba un año en Universitario. Yo los conocí a ellos porque los enfrenté en la Copa Libertadores. Fossati ganó el primer y tercer título. El segundo lo ganó Fabián Bustos, pero él es el que inició el triplete", manifestó en Radio Marca Tenerife.

El entrenador español dejó en claro que conoció a Universitario cuando disputaron un encuentro con Independiente del Valle en el Estadio Monumental de Ate por la Copa Libertadores. Desde entonces, notó la grandeza del club peruano.

En conclusión, Javier Rabanal emite un comentario positivo sobre Jorge Fossati, a pesar de que algunos hinchas se alegraron por su llegada tras la inesperada salida del uruguayo.