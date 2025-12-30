Rodrigo Ureña dejó Universitario y fichó por Millonarios: club colombiano ya hizo el pago

¡Confirmado! Rodrigo Ureña no es más jugador de Universitario de Deportes y finalmente todo quedó listo para que pueda continuar su carrera en Millonarios de Colombia, club que ya desembolsó el dinero para el traspaso y en breve se debe hacer oficial por ambas instituciones.

PUEDES VER: Ex figuras de Alianza y Universitario firmaron con Juan Pablo II para salir campeón de la Liga 1

De acuerdo a la información del periodista Wilmer Robles (Tadokoro), el equipo de Bogotá ya pagó por la compra del jugador chileno, lo que termina de confirmar la operación que ya estaba acordada desde hace varios días atrás, pero se terminó dilatando por algunos puntos a resolver.

Cabe señalar que el volante se va de la 'U' tras tres temporadas donde obtuvo un tricampeonato e ingresó a la historia grande del club 'merengue', con el que aún tenía contrato hasta finales del 2026.

Si bien aún no se hizo oficial el costo, se sabe que la venta del jugador de 32 años se habría cerrado en 250 mil dólares, un monto bastante inferior a la establecida en su cláusula de salida, que estaba valorizado en alrededor de 600 mil dólares.

Rodrigo Ureña se va de Universitario.

Será la tercera camiseta que vista el 'Pitbull' en el fútbol colombiano: antes defendió las divisas de América de Cali y Deportes Tolima. El acuerdo con los 'Embajadores' sería por las próximas dos temporadas.

Rodrigo Ureña y sus números en Universitario

Desde su llegada para la campaña 2023, Rodrigo Ureña disputó 99 partidos con Universitario y marcó seis goles, además dio seis asistencias. Ganó los títulos de 2023, 2024 y 2025, además fue campeón de cinco torneos cortos: Clausura 2023, Apertura 2024, Clausura 2024, Apertura 2025 y Clausura 2025.