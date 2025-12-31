Franco Velazco, administrador temporal de Universitario de Deportes, es un punto de críticas junto a Álvaro Barco, director deportivo, por los inusuales fichajes que viene haciendo en el presente mercado de pases de la Liga 1. Por ello, el gerente crema no se guardó nada para explicarle a los hinchas las razones de esta circunstancia, dejando en claro que el equipo merengue es un club deudor.

Franco Velazco calificó a Universitario de Deportes como un club deudor

En conversación con el medio 'Tiempo Crema', Velazco no se midió al momento de explicar a los hinchas que Universitario aún se encuentra pagando deudas que dejaron los administradores anteriores.

Dejando en claro que en ciertas ocasiones no se pueden realizar tantos gastos en fichajes durante este mercado de pases para la temporada 2026 de la Liga 1.

"Lo tercero es que el hincha de la ‘U’ tiene que saber que somos un club deudor. En este 2025 hemos terminado de pagar el primer año de nuestro programa de pagos del Plan de Viabilidad de manera puntual. Hemos pagado al Estado, al Tributo, a los acreedores laborales. ¿Qué va a pasar en los próximos años? El monto de pago de la deuda va a aumentar significativamente. Esto significa que aproximadamente para el administrador que asuma en el 2035, tendrá que pagar alrededor de 7 millones de soles anuales", dijo.

Video: Tiempo Crema

"¿De qué sirve hoy gastarse toda la plata? Ustedes lo ven con el rival de enfrente, por más que gasta, no significa que necesariamente seas campeón. Ahí está la mano de nosotros, que tenemos que asumir la parte más fea, de decir esto sí, esto no, y buscar siempre las mejores opciones", acotó.

Franco Velazco manifestó que si bien es cierto, administrar este momento no es nada fácil, junto a Álvaro Barco están haciendo todo lo posible para que el club realice las incorporaciones correctas y así alcanzar los objetivos.

Sin embargo, lamento que los hinchas de Universitario de Deportes continúen quejándose y criticando de manera excesiva las decisiones administrativas, argumentando que no siempre el que más gasta se convierte en campeón.

¿De cuánto es la deuda concursal de Universitario?

Hasta inicios de 2025, Universitario se encontraba con una deuda concursal de aproximadamente 111 millones de dólares, la cual deberá ser pagada en un periodo de 30 años, según lo establecido en la Ley 32113.