Rodrigo Ureña dejó contundente mensaje tras salir de Universitario: "Otros optaron por esconderse..."

Rodrigo Ureña le dio un duro golpe a Universitario, pues muchos esperaban su continuidad para la temporada 2026. Después de largas semanas de rumores su salida, finalmente se confirmó y ahora su destino estaría en el fútbol colombiano. El futbolista chileno se convirtió en uno de los mejores extranjeros que tuvo la Liga 1 en los últimos años.

A pesar de que se despidió por todo lo alto siendo tricampeón, no habría estado del todo contento en las últimas semanas. En su mensaje de despedida dejó algunas pistas. Comenzando con que agradeció a personajes como Manuel Barreto, Jean Ferrari y Jorge Fossati, pero dejó de lado a personas como Fabián Bustos y Franco Velazco. Parece que algo no estaba del todo bien.

"Quiero agradecer a Manuel Barreto con su eterno respaldo y respeto a mi fútbol, un pilar fundamental en mi llegada a Universitario, junto a Jean Ferrari, con quién bajo su gestión logramos un tricampeonato inolvidable", escribió el chileno. Fue ahí dónde aprovechó para dejar tremenda indirecta, que ya muchos pueden ir imaginándose.

El contundente mensaje de Rodrigo Ureña

"Quiero agradecer a los cuerpos técnicos que tuve en el club, en especial a Jorge, quien estuvo cuando otros optaron por esconderse", sentenció el volante. Parece que hubo algo que se rompió, pero no se hizo público. A pesar de todo, Rodrigo Ureña terminó siendo campeón y tres años de manera consecutiva.

¿Dónde jugará Rodrigo Ureña?

Universitario se despidió de Rodrigo Ureña, pero no dio detalles de su futuro. Sin embargo, desde Colombia ya confirmaron que Millonarios pagó su clásula de salida y en los próximos días será anunciado como su flamante refuerzo. Los cremas pierden una gran pieza de su once titular, ahora tendrán que buscarle un reemplazo a su altura.