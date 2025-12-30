Universitario despidió a Rodrigo Ureña con emotivo mensaje: "Agradecemos..."
Universitario de Deportes se despidió finalmente de Rodrigo Ureña luego de tres años. El chileno se marcha tras haber salido tricampeón de la Liga 1.
Tras haber culminado la temporada, Universitario de Deportes se encuentra anunciando salidas e ingresos de cara al 2026. En ese sentido, los merengues finalmente despidieron con un conmovedor mensaje a Rodrigo Ureña, tricampeón que en las últimas semanas venía negociando su transferencia a Millonarios de Colombia y finalmente se desvinculó del cuadro estudiantil.
"¡Gracias eternas, Rodrigo! Agradecemos a Rodrigo Ureña Reyes por su garra, entrega y profesionalismo, fundamentales en la obtención de nuestro tricampeonato 2023-2024-2025. ¡Éxitos en sus próximos retos!", indicó la 'U' mediante un mensaje en su cuenta oficial de 'X', donde también dejó el siguiente video despidiéndose del mediocampista chileno.
NOTA EN DESARROLLO...
