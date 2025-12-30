0

Universitario despidió a Rodrigo Ureña con emotivo mensaje: "Agradecemos..."

Universitario de Deportes se despidió finalmente de Rodrigo Ureña luego de tres años. El chileno se marcha tras haber salido tricampeón de la Liga 1.

Francisco Esteves
Universitario le dijo adiós a Ureña.
Universitario le dijo adiós a Ureña. | Foto: Universitario - X.
Tras haber culminado la temporada, Universitario de Deportes se encuentra anunciando salidas e ingresos de cara al 2026. En ese sentido, los merengues finalmente despidieron con un conmovedor mensaje a Rodrigo Ureña, tricampeón que en las últimas semanas venía negociando su transferencia a Millonarios de Colombia y finalmente se desvinculó del cuadro estudiantil.

"¡Gracias eternas, Rodrigo! Agradecemos a Rodrigo Ureña Reyes por su garra, entrega y profesionalismo, fundamentales en la obtención de nuestro tricampeonato 2023-2024-2025. ¡Éxitos en sus próximos retos!", indicó la 'U' mediante un mensaje en su cuenta oficial de 'X', donde también dejó el siguiente video despidiéndose del mediocampista chileno.

NOTA EN DESARROLLO...

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

