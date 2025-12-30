Universitario despidió a Rodrigo Ureña con emotivo mensaje: "Agradecemos..."

Tras haber culminado la temporada, Universitario de Deportes se encuentra anunciando salidas e ingresos de cara al 2026. En ese sentido, los merengues finalmente despidieron con un conmovedor mensaje a Rodrigo Ureña, tricampeón que en las últimas semanas venía negociando su transferencia a Millonarios de Colombia y finalmente se desvinculó del cuadro estudiantil.

"¡Gracias eternas, Rodrigo! Agradecemos a Rodrigo Ureña Reyes por su garra, entrega y profesionalismo, fundamentales en la obtención de nuestro tricampeonato 2023-2024-2025. ¡Éxitos en sus próximos retos!", indicó la 'U' mediante un mensaje en su cuenta oficial de 'X', donde también dejó el siguiente video despidiéndose del mediocampista chileno.

