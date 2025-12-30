Universitario buscó su fichaje, pero acaba de firmar por Juan Pablo II para 2026: "Compromiso"

En los meses y semanas son varios los nombres que han sido vinculados con Universitario de Deportes, equipo que en el 2026 buscará el tetracampeonato en Liga 1, además de destacar en la Copa Libertadores. Algunos rumores se concretaron en fichajes confirmados, mientras que otros apenas fueron opciones y finalmente no vestirán la camiseta 'crema'.

En esta última categoría podemos incluir a Arón Sánchez, defensor central que sonó para llegar a Universitario a mediados de este año, pero que finalmente no se pudo concretar tras tener contrato con Juan Pablo II. Finalmente, el zaguero central decidió renovar con el equipo de Chongoyape.

"Arón Sánchez continúa en Juan Pablo II. Con el vínculo vigente, Arón Sánchez seguirá siendo parte del plantel y defendiendo nuestros colores con calidad, compromiso y profesionalismo. Seguimos firmes en el objetivo", fue la publicación en la que se anuncia la continuidad del jugador.

Será la segunda temporada de Sánchez con el cuadro papal. También ha jugado en Academia Cantolao, club donde surgió, además de Unión Huaral y Tampico Madero de México.

Arón Sánchez renovó con Juan Pablo II.

Cabe señalar que el defensa también ha sido parte de la selección peruana en las categorías Sub 17 y Sub 20. Se espera que, si mantiene su nivel, pueda dar el salto al combinado nacional, a nivel absoluto.

Arón Sánchez: valor en el mercado

De acuerdo a la última actualización de Transfermarkt, Arón Sánchez tiene una cotización de 325 mil euros. Su máximo valor en el mercado fue 625 mil euros en 2022, cuando militaba en Academia Cantolao.