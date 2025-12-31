¡Un gran año! Los 6 logros más importantes en el deporte peruano durante este 2025

Se acaba el año y con él se van un sin fin de emociones para todos los hinchas. Esta temporada pasaron muchas cosas y por ello te contamos cuáles fueron los 6 logros más importantes del deporte peruano, incluyendo lo hecho por Alianza Lima y Universitario a nivel internacional para nuestro fútbol. Además, tenemos también lo realizado por Kimberly García y Vania Torres Olivieri.

Lionel Messi jugó ante Universitario en el Estadio Monumental

En enero del 2025, Universitario de Deportes disputó un partido amistoso ante Inter Miami de Lionel Messi, generando que el mundo se centre por una noche en nuestro país, gracias a la presencia del astro del fútbol internacional. Ahora, 'La Pulga' volverá a jugar en nuestro país y ante otro enorme como lo es Alianza Lima, en el Estadio Alejandro Villanueva.

Lionel Messi en el Estadio Monumental de Ate.

Alianza Lima eliminó a Boca Juniors en La Bombonera

Por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2025, Alianza Lima enfrentó a Boca Juniors en una llave de ida y vuelta. En Matute los blanquiazules ganaron 1-0 con gol de Pablo Ceppelini, mientras que en La Bombonera sucumbieron 2-1, pero con el marcador global empatado tuvieron que irse a los penales. En esta instancia el elenco de La Victoria derrotó al 'Xeneize' y lo eliminó en condición de visitante del torneo Conmebol.

Guillermo Viscarra tapó el penal decisivo en La Bombonera.

Universitario clasificó a octavos de Copa Libertadores

Luego de 12 años sin poder conseguirlo, un equipo peruano clasificó a octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Lo hizo Universitario de Deportes, que tras empatar 1-1 con River Plate en el Estadio Monumental de Buenos Aires consiguió acceder como segundo de su grupo. Luego, lamentablemente, cayó goleado 4-0 por Palmeiras y de esta forma fue eliminado.

Jairo Concha y el gol que le dio la clasificación a la 'U'.

Kimberly García ocupó el 5to lugar en el Mundial de Atletismo

En el Mundial de Atletismo Tokio 2025, nuestra compatriota Kimberly García ocupó el 5to lugar en los 20 km de marcha atlética, logrando un nuevo récord nacional (1:26:22) y quedándose muy cerca del podio, a dos puestos para ser preciso. De esta forma, la nacida en Huancayo de 32 años sigue dándole alegrías al deporte peruano.

Kimberly García participó y quedó quinta del Mundial de Atletismo.

Alianza Lima medalla de plata del Sudamericano de Vóley 2025

Esta temporada Alianza Lima hizo historia en nuestro deporte, ya que fue medalla de plata del Campeonato Sudamericano de Vóley Femenino 2025 tras perder la final ante Dentil Praia de Brasil. Pese a ello, las blanquiazules clasificaron al Mundial de Clubes de Vóley y obtuvieron una victoria muy celebrada en nuestro país.

Alianza Lima en el Top 10 de los mejores clubes de vóley del 2025.

Vania Torres campeona del Mundial de Surf

¡Título para Perú! Nuestra compatriota, Vania Torres Olivieri, salió campeona del Mundial ISA de SUP Surf 2025 que se llevó a cabo en la Playa Sunzal, en El Salvador. En la final, la peruana logró una puntación de 12.43, superando a la argentina Lucia Cosoleto con 12.06 y a la brasileña Aline Adsaka con 9.30.