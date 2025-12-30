0

¡Sorpresa! Boca Juniors va por el golpe y quiere fichar a '9' que iba a jugar por Alianza Lima

Este delantero iba a llegar a Alianza Lima, pero todo ahora Boca Juniors lo quiere para el 2026. ¿Se concretará su llegada al cuadro 'Xeneize'?

Wilfredo Inostroza
Boca Juniors quiere a delantero que fue pretendido por Alianza Lima
Boca Juniors quiere a delantero que fue pretendido por Alianza Lima
COMPARTIR

Tras pasar los exámenes médicos, Alianza Lima anunció el fichaje de Federico Girotti, quien será el '9' con miras a la temporada 2026, donde el cuadro blanquiazul buscará volver a ser campeón de la Liga 1 y también llegar a fase de grupos de Copa Libertadores.

Mininter definió la fecha que se realizará la Noche Blanquiazul y Noche Crema.

PUEDES VER: Mininter tomó dura decisión sobre la fecha de la Noche Crema y Noche Blanquiazul

Recordemos que en otros tiempos, había otro delantero argentino que estuvo cerca de llegar a Alianza Lima. Para la temporada 2023, Pablo Vegetti sonó fuerte en La Victoria y aquella también estuvo en órbita de Universitario de Deportes, que busca un delantero para reforzar su pñantilla.

Sin embargo, el artillero finalmente no llegó a ningún club peruano y fichó por Belgrano, para luego partir a Vasco Da Gama, donde ha mostrado su mejor versión. En 91 partidos con el club brasileño, lleva cuatro goles.

Pablo Vegetti

Pablo Veggetti actualmente juega en Vasco Da Gama.

Pablo Vegetti es pretendido por Boca Juniors

Tras sus buenos números en el fútbol 'garoto', Vegetti podría volver a su país y nada menos que para defender la camiseta de Boca Juniors, que viene buscando un delantero para que sea opción por Edinson Cavani y ante una posible partida de Miguel Merentiel.

De acuerdo a la información de Infobae Argentina, el experimentado '9' ya recibió el llamado de tienda 'Xeneize' para concretar su incorporación. Otro nombre en carpeta es Ezequiel Ávila.

Veggeti tiene contrato con Vasco Da Gama hasta el 2026, por lo que para concretarse una transferencia tendrá que haber un acuerdo entre ambos clubes. ¿Juan Román Riquelme concretará el fichaje?

No olvides revisar tu agenda deportiva

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

Lo más visto

  1. Pedro Gallese fue presentado oficialmente como nuevo portero de Deportivo Cali: "Tu nueva casa"

  2. Abel Hernández, con interés en la 'U' y Cristal, confirmó dónde jugará el 2026: "Para mí, lo es todo"

  3. Spezia toma firme medida con Gianluca Lapadula en medio del mercado de fichajes: "No está"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano