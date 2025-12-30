¡Sorpresa! Boca Juniors va por el golpe y quiere fichar a '9' que iba a jugar por Alianza Lima
Este delantero iba a llegar a Alianza Lima, pero todo ahora Boca Juniors lo quiere para el 2026. ¿Se concretará su llegada al cuadro 'Xeneize'?
Tras pasar los exámenes médicos, Alianza Lima anunció el fichaje de Federico Girotti, quien será el '9' con miras a la temporada 2026, donde el cuadro blanquiazul buscará volver a ser campeón de la Liga 1 y también llegar a fase de grupos de Copa Libertadores.
Recordemos que en otros tiempos, había otro delantero argentino que estuvo cerca de llegar a Alianza Lima. Para la temporada 2023, Pablo Vegetti sonó fuerte en La Victoria y aquella también estuvo en órbita de Universitario de Deportes, que busca un delantero para reforzar su pñantilla.
Sin embargo, el artillero finalmente no llegó a ningún club peruano y fichó por Belgrano, para luego partir a Vasco Da Gama, donde ha mostrado su mejor versión. En 91 partidos con el club brasileño, lleva cuatro goles.
Pablo Veggetti actualmente juega en Vasco Da Gama.
Pablo Vegetti es pretendido por Boca Juniors
Tras sus buenos números en el fútbol 'garoto', Vegetti podría volver a su país y nada menos que para defender la camiseta de Boca Juniors, que viene buscando un delantero para que sea opción por Edinson Cavani y ante una posible partida de Miguel Merentiel.
De acuerdo a la información de Infobae Argentina, el experimentado '9' ya recibió el llamado de tienda 'Xeneize' para concretar su incorporación. Otro nombre en carpeta es Ezequiel Ávila.
Veggeti tiene contrato con Vasco Da Gama hasta el 2026, por lo que para concretarse una transferencia tendrá que haber un acuerdo entre ambos clubes. ¿Juan Román Riquelme concretará el fichaje?
